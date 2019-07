Magneetvissen mag niet van de gemeente, maar niemand controleert de visser

Begin juli kwam de gemeente Amersfoort met een verbod op magneetvissen, nadat in korte tijd twee keer een granaat werd opgevist. In Haarlem heeft het verbod sinds 2013 nooit geleid tot boetes. Hetzelfde geldt voor de gemeenten Groningen, Delft, Arnhem en Nijmegen, waar ook al langer een verbod is.

Gemeenten vinden het een probleem dat vissers met een magneet aan een lijntje soms een vuurwapen of explosief boven water halen. Ondertussen gaan steeds meer mensen vissen met een magneet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft deze zomer zijn handen vol aan magneetvissers. Dit jaar moest de EOD al 98 keer uitrukken, in heel 2018 was dit 78 maal het geval. Er zijn nog nooit ongelukken gebeurd met opgeviste explosieven, laat een woordvoerder weten.

Verbod maakt magneetvissen gevaarlijker

Volgens magneetvisser Nick Schoof wordt magneetvissen door het verbod juist gevaarlijker. “Magneetvissers hebben nu een reden om gevonden wapens en explosieven niet te melden, omdat ze dan een boete riskeren.”

Schoof deed al veel archeologische vondsten. “Laatst nog vonden vrienden van mij een apparaatje uit de Tweede Wereldoorlog, waarmee de motoren van V2-raketten werden getest. Dat hebben ze geschonken aan Oorlogsmuseum Overloon.”

Het museum laat weten blij te zijn met de schenking. “Dit is een mooie museale schat”, zo zegt een woordvoerder.

