Mag je je mondkapje af in de winkel? En nog drie vragen en antwoorden over de mondkapjesplicht

Wie vanaf zaterdag tussen 6 uur ’s ochtends en 10 uur ’s avonds in drukke gebieden in Amsterdam en Rotterdam zonder mondkapje rondloopt, riskeert een boete. Maar hoe zit het als je een winkel ingaat, of een kopje koffie in een café bestelt? En mag een mondkapjesplicht juridisch eigenlijk wel?

1. Onder meer in winkelstraten moeten stedelingen verplicht een mondkapje op. Geldt dat ook als je een winkel binnengaat?

Ja, zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. “Het zou onlogisch zijn als je hem op de Kalverstraat op moet hebben, maar afdoet zodra je een winkel binnenstapt.” Ook in Rotterdamse winkels moeten de mondkapjes op blijven. “De mondkapjesplicht geldt buiten én binnen in publieke ruimten, dus ook in winkels”, zegt de gemeente. Winkelend publiek dat geen mondkapje draagt, zou dan ook een boete kunnen krijgen. De hoogte van de boete moet in beide steden nog worden bepaald.

2. Hoe zit het met cafés en restaurants?

Horeca, evenals musea en sportscholen, doen niet mee aan de mondkapjesplicht. “Voor deze plaatsen gelden al landelijke maatregelen. Zo moet je in een restaurant al anderhalve meter afstand houden en van tevoren reserveren, en mag er maar een maximaal aantal gasten naar binnen”, zegt de woordvoerder van de gemeente Rotterdam. De mondkapjesplicht moet vooral een stok achter de deur zijn op plekken waar het gauw druk is en waar andere maatregelen, zoals looproutes, onvoldoende uithalen.

3. Mag een mondkapjesplicht juridisch eigenlijk wel?

Nee, zeggen juridisch experts. Een mondkapjesplicht is in strijd met de grondwet, en wel met artikel 10. Daarin staat dat iedereen recht heeft op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een petje verbieden zou hierom bijvoorbeeld ook niet mogen, zei hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen dinsdag in deze krant.

De mondkapjesplicht is nu ingebouwd in de regionale noodverordeningen van Amsterdam en Rotterdam. Maar ook daarin mogen geen grondrechten geschonden worden, aldus Brouwer.

Eerder zei burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de bijbehorende veiligheidsregio Ahmed Aboutaleb tegen het NOS Journaal dat hij ‘tot het gaatje’ wil gaan en ‘geen maatregelen onbenut wil laten’. Gaat de gemeente niet te ver? “Wij denken dat het kan, al is het wat op het randje”, zegt de woordvoerder. Het besluit van de Rotterdamse burgemeester kan zo nodig worden aangevochten bij de rechter.

4. De mondkapjesplicht is volgens de gemeenten een lokaal gedragsexperiment. Wanneer is het experiment geslaagd?

“Wat het moet opleveren is dat mensen zich voorzichtiger gaan gedragen en meer afstand houden op straat,” zegt Amsterdam. Rotterdam heeft dezelfde hoop: “Met mondkapjes op wordt het virus heel zichtbaar in het straatbeeld. Hopelijk worden mensen daardoor alerter.”

Hoe de gemeenten dit gaan toetsen, is nog niet duidelijk. In elk geval kijken ze daarbij niet naar het aantal besmettingen, zegt Rotterdam. “Wel zullen we rondkijken op straat: wat gaan mensen doen? Maar een concreet onderzoek ligt er nog niet.” Of de mondkapjes ook weer afgaan als er geen afstand wordt gehouden, durven beide gemeenten nog niet te zeggen.

