Mag ik nog sporten, mogen de kinderen naar buiten - wat mag nog eigenlijk wel?

Gezinnen

In principe is groepsvorming op straat verboden. Het kabinet verstaat onder een groep meer dan drie personen die géén anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ook is er geen sprake van groepsvorming als mensen binnen anderhalve meter een gezin vormen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder toezicht van ouders buitenspelen.

Tot wanneer geldt de maatregel?

Op uiterlijk 6 april wordt de maatregel heroverwogen.

Schoolgaande kinderen

Er zullen dit jaar geen eindexamens voor middelbare scholieren zijn, maakte minister Slob van onderwijs dinsdag bekend. Wanneer kinderen weer naar school kunnen, is nog onduidelijk. Daarover wordt waarschijnlijk binnen enkele dagen besloten.

Tot wanneer geldt de maatregel?

Tot 6 april. Er volgt mogelijk een verlenging, omdat het RIVM-onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen wellicht niet op tijd afgerond is.

Jarigen

In principe geldt voor bijeenkomsten binnenshuis hetzelfde als voor die op straat: beperk samenzijn buiten het eigen gezin het liefst tot drie personen, en houdt anderhalve meter in acht. Als daar geen plek voor is, vier je verjaardag dan als het hoogtepunt van de epidemie achter de rug is. Zoals minister Grapperhaus zei: “Als we hier doorheen zijn, kunnen we een heleboel feestjes geven.”

Tot wanneer geldt de maatregel?

In principe tot 6 april, maar mogelijk langer.

Rouwenden en trouwende stellen

Voor deze bijeenkomsten rond grote levensgebeurtenissen stelt de overheid zich coulanter op. Op begrafenissen en bruiloften mogen maximaal dertig personen komen. Mits er in het uitvaartcentrum of op de feestlocatie de mogelijkheid is om anderhalve meter afstand te houden en alle hygiënemaatregelen rond het coronavirus – geen handen schudden – in acht worden genomen.

Tot wanneer geldt de maatregel?

Op uiterlijk 6 april wordt de maatregel heroverwogen.

Kerkgangers

Voor kerk- of moskeegangers geldt hetzelfde als voor begrafenis- en bruiloftgasten: er mogen tot 30 mensen bijeenkomen, mits zij anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Veel kerken verzorgen de diensten alleen nog voor de webcam.

Tot wanneer geldt de maatregel?

Op uiterlijk 6 april wordt de maatregel heroverwogen.

Amateursporters

Een frisse neus halen mag, zei premier Rutte tijdens de persconferentie. In je eentje sporten ook, als het moet met zijn tweeën ook, maar liefst niet in een groep. Mocht er, bijvoorbeeld in het park, te veel door groepen binnen anderhalve meter gesport worden, dan kan een burgemeester die locatie sluiten.

Tot wanneer geldt de maatregel?

Op uiterlijk 6 april wordt overwogen of de maatregel in stand blijft.

Marktkooplieden

De afgelopen weken was er veel onduidelijkheid over markten. Al in het eerste weekend dat de overheid beperkende maatregelen trof, sloot bijvoorbeeld Rotterdam alle openluchtmarkten, terwijl die in Amsterdam en Den Haag drukbezocht bleven. Maandag werd besloten dat markten, net als supermarkten, campings en openbaar vervoer open mogen blijven, tenzij de anderhalve-meterregel er niet in acht wordt genomen.

Tot wanneer geldt de maatregel?

Op uiterlijk 6 april houdt het kabinet de maatregel tegen het licht. Ook de sluiting van de horeca wordt dan opnieuw geëvalueerd.

Paralympische atleten van Team Para Atletiek trainen onder aangepaste omstandigheden in de Bloemendaalse duinen. Beeld Photo News

Betaald voetbalclubs

Voor voetbalclubs is er nogal wat verwarring. In principe vallen betaald-voetbalwedstrijden onder het verbod op evenementen met een vergunnings- of meldplicht, dat tot 1 juni geldt. Maar dinsdag liet het RIVM weten dat de sluiting van sportclubs, net als die van de horeca en scholen, tot 6 april geldt. Voetbalbond KNVB heeft verschillende scenario’s klaar liggen om de eredivisie mogelijk toch uit te spelen.

Tot wanneer geldt de maatregel?

Op uiterlijk 6 april wordt de maatregel heroverwogen. Het verbod op vergunde evenementen geldt tot 1 juni. Dat betekent dat grote evenementen als Bevrijdingsfestivals en dodenherdenkingen, Paaspop en The Passion zijn geschrapt

Politici

Alle samenkomsten tot 1 juni zijn verboden, maar voor vergaderingen van de Tweede Kamer en gemeenteraden is een uitzondering gemaakt. Wel geldt hier nog altijd het maximum van 100 personen. Datzelfde maximum geldt voor andere bijeenkomsten die cruciaal zijn voor het op gang houden van bedrijven en instellingen.

Tot wanneer geldt de maatregel?

Ook deze maatregel zal voor 6 april heroverwogen worden.

