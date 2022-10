Mag een koe zomaar de wei in? Wel als die grond anders bemest wordt, zegt de rechter

Het weiden van koeien kan lokaal tot extra stikstof in de natuur leiden. Toch kunnen dieren in veel gevallen zonder juridische rompslomp naar buiten, oordeelt de Raad van State.

Het was de afgelopen jaren een bijna symbolisch punt van boerenfrustratie. De maatschappij ziet de koe liever grazend in de wei dan binnen in de stal. En toch dreigde juist het beweiden van de dieren juridisch lastiger te worden. Want zet de kudde op een weiland niet ver van beschermde natuur, en het stikstofsein gaat al snel op rood.

Maar dat is lang niet altijd nodig, oordeelt de Raad van State nu. In veel gevallen staat met zekerheid vast dat het weiden van koeien juist tot minder in plaats van meer stikstof in de natuur leidt. Dat concludeert de hoogste bestuursrechter in een ingewikkelde stikstofzaak over een melkveebedrijf in het Utrechtse Baambrugge.

Minder ammoniak

Over één ding zijn juristen, boeren en milieuclubs het tijdens de stikstofcrisis wel eens: het is in beginsel een goed idee om koeien in de wei te zetten. Dat helpt namelijk om de vorming van de stikstofverbinding ammoniak tegen te gaan. Die ammoniak ontstaat als poep en plas bij elkaar komen: dat gebeurt in een stal veel eerder dan in de wei.

Maar die algemene conclusie zegt nog niets over de lokale situatie. Want zet je de koeien in een weiland naast een natuurgebied, dan neemt de stikstofneerslag dáár dus toe.

De Raad van State redeneert in dit geval echter een stap verder, en kijkt naar de bedrijfsvoering van een melkveehouder. Daarbij maakt het uit op wat voor grond de koeien grazen. Is dat al jaren landbouwgrond? Dan mag een boer die in de regel bemesten. En daarbij staat in feite al vast dat koeien in de wei voor de natuur gunstiger uitwerken dan als er – zoals dus is toegestaan – op hetzelfde stuk land (meer) mest wordt uitgereden.

Dat zit zo: omdat de koeien al poepen en plassen op het land, hoeft daarna minder mest uit de stal te worden uitgereden. Dat is gunstig, want juist die stalmest gaat dus met meer stikstof gepaard dan wat de koeien zelf direct op het land uitscheiden. Daarom mag de toename van de uitstoot door koeien in de wei van de Raad van State worden weggestreept tegen de afname die er is omdat er minder stalmest op het land wordt gebracht.

Wegstrepen niet altijd mogelijk

Die vlieger gaat zeker niet overal op, schrijft de hoogste bestuursrechter ook. Sommige koeien grazen bijvoorbeeld op natuurgrond in plaats van landbouwgrond: daar werkt deze rekensom dus niet. Daarnaast stellen gemeenten soms strengere voorwaarden aan bemesting: ook daar mag weidegang niet zomaar tegen bemesten worden weggestreept.

Overigens is ook voor de melkveehouder in Baambrugge nog niet duidelijk of hij gebaat is bij deze uitspraak. Hij moet eerst nog aanvullende gegevens over zijn gronden aanleveren, die de provincie Utrecht dan weer moet beoordelen.

Overigens bracht de Raad van State in dezelfde uitspraak ook nog een nieuwe slag toe aan zogenoemde ‘emissiearme stallen’. Dat zijn moderne stalsystemen die de stikstofuitstoot op papier fors terugbrengen. Maar omdat ze in de praktijk niet altijd goed werken, liggen ze juridisch onder vuur. Eerder al concludeerde de Raad van State dat provincies voorlopig geen vergunning mogen verlenen op basis van de nog omstreden stikstofwinst bij twee types van dit soort melkveestallen. Daar komt met de uitspraak van vandaag nog een derde systeem bij.

Lees ook:



Hoogste rechter zet streep door vergunningen emissiearme stallen

Stalsystemen die koeienpoep en -plas snel scheiden zorgen in theorie voor veel minder stikstofuitstoot, maar in de praktijk werken ze lang niet zo goed als beloofd. De Raad van State deed een uitspraak met verstrekkende gevolgen.