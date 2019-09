Maatschappelijke verontwaardiging is effectief: de Universiteit Utrecht doet afstand van alle dienstauto's

Dit voorjaar kwam bestuursvoorzitter Anton Pijpers in opspraak. Hij declareerde ruim 124.000 euro aan binnenlandse vervoerskosten. Bij zijn aantreden sprak hij af dat hij voor woon-werk-verkeer gebruik mocht maken van een auto met chauffeur. Hij liet zich dagelijks vervoeren van Zutphen naar Utrecht.

De hoge declaraties stuitten op onbegrip, nadat UU-student Floris Boudens Kamerleden en de media had ingelicht. Het was niet de eerste keer dat bestuurders van de Universiteit Utrecht in opspraak raakten vanwege hoge declaraties. In 2017 concludeerde de onderwijsinspectie al dat Utrechtse bestuurders meer soberheid moeten betrachten. Destijds ontstond ophef over luxe hotelovernachtingen, hoge bel- en internetkosten van de telefoon in de dienstauto en dure etentjes. Er werden zes flessen wijn voor in totaal 500 euro gedeclareerd.

Taxi of dienstauto?

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) liet deze zomer opnieuw een onderzoek uitvoeren naar het declareergedrag, dit keer van bestuursvoorzitter Anton Pijpers. In een onlangs gepubliceerd rapport concludeert de onderwijsinspectie dat Pijpers volgens de regels handelde. Ook vindt de inspectie dat er voor zowel binnen- als buitenlandse verblijfskosten voldoende soberheid is betracht, omdat Pijpers de afspraken van tevoren vastlegde. Maar de inspectie concludeert ook dat het gaat om hoge bedragen. Gezien de maatschappelijke aandacht, ook die in het verleden, lijkt het de inspectie daarom verstandig om de ‘huidige vervoersregeling verder te herzien zodat de bestuurskosten afnemen’.

Dit advies volgt de Universiteit Utrecht nu op door afstand te doen van alle dienstauto’s. Die zijn veel duurder in gebruik dan taxi’s, onder meer vanwege de loonkosten van de chauffeur. Bovendien is bestuursvoorzitter Pijpers inmiddels verhuisd van Zutphen naar Utrecht. Ook belooft het Utrechtse college van bestuur komend jaar niet meer dan 100.000 euro aan binnenlandse reiskosten te declareren. Dat plafond lag in 2018 nog op 180.000 euro.

Boudens, de student die het college van bestuur tot de orde riep, is blij met deze uitkomst. “Zo worden de reiskosten in lijn gebracht met wat elders gangbaar is (gemiddeld 30.000 euro).” Als het aan Boudens ligt, worden de regels nog verder aangescherpt. Er bestaat namelijk geen declaratieplafond voor universiteitsbestuurders, anders dan voor universiteitsmedewerkers, die wel limieten krijgen opgelegd. De Nederlandse universiteiten spraken in 2016 wel een gezamenlijke declaratieregeling voor bestuurders af, maar daarin staat alleen dat er ‘transparant en doelmatig’ moet worden omgegaan met publieke middelen.

