Maatregelenladder? Coronathermometer? Ondernemers snappen de coronaplannen niet

“Kom met een coronavisie die verder kijkt dan de waan van de dag”, dat was de oproep van FNV en VNO-NCW in december vorig jaar. En als de grootste vakbond van het land en de grootste werkgeversorganisatie samen gaan optrekken, dan is er wel iets aan de hand.

Ze werden gehoord. Om ad hoc beleid - plotseling een harde lockdown - in de toekomst te voorkomen ligt er nu een ‘strategie voor de lange termijn met corona’. Die strategie bestaat weer uit een heleboel sectorplannen die zijn bedacht door ondernemers uit de sectoren die eerder veel last hebben gehad van het virus. Denk aan kappers, horecabazen, sekswerkers, ondernemers in de cultuursector of met een eigen rijschool.

De overheid legt daarmee de verantwoordelijkheid voor het openhouden van ons land voor een groot deel bij het bedrijfsleven. Één probleem: veel ondernemers kunnen van de nieuwe sectorplannen geen chocolade maken, meldt branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL). Niet alleen omdat de overheid regels aan de sectorplannen heeft toegevoegd en de opzet per sector verschilt. Ook omdat alle plannen nog eens zijn samengevat in een zogenaamde ‘maatregelenladder’.

Ladders en thermometers

Voor iedere sector bestaat nu zo’n ladder, deze is onderverdeeld in vier risiconiveaus, aangegeven in de kleuren groen (basismaatregelen), geel (preventiemaatregelen), oranje (interventiemaatregelen) en rood (noodmaatregelen).

Ieder niveau bevat verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onder basismaatregelen valt bijvoorbeeld het naleven van algemene hygiëneprotocollen, bij preventiemaatregelen komt het dragen van een mondkapje om de hoek kijken. Het is aan het kabinet om te bepalen wanneer een sector op welke trede van de ladder staat, meldt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland.

De maatregelenladder zou de plannen overzichtelijker moeten maken, maar veel ondernemers vinden het maar ingewikkeld. Want hoe verhoudt die maatregelenladder zich tot de vorige maand geïntroduceerde ‘coronathermometer’ die ook vier standen en bijpassende kleuren (groen, geel, oranje en rood) heeft en is gekoppeld aan RIVM-cijfers over de zorg?

Vragen, vragen, vragen

Zo is het voor ondernemers onnavolgbaar waarom de thermometer deze week van groen naar geel verschoot terwijl de ladder op hetzelfde niveau blijft. “Ondernemers willen weten bij hoeveel besmettingen ze wat moeten doen. Nu is dat onduidelijk", zegt Frederique Biesheuvel van ONL. “We krijgen veel vragen over die sectorplannen. Er wordt gesproken over ladders en een thermometer met verschillende kleuren, maar wanneer zo’n kleur verandert is nog best onduidelijk. Net als wat er gebeurt als de thermometer heel snel van kleur verschiet”, legt ze uit.

Ook VNO-NCW en MKB Nederland krijgen vragen van werkgevers die willen weten hoe dat precies zit. “Het is ook best verwarrend, een ladder en een thermometer”, geeft een woordvoerder aan. De werkgeversorganisaties leggen het als volgt uit: “De thermometer van het RIVM geeft aan hoe het is gesteld met het aantal besmettingen en ziekenhuis - en IC-opnames. Naar aanleiding van die cijfers zal het kabinet advies aan het MIT en het OMT vragen en beslissen welke maatregelen (op de maatregelenladder in de sectorplannen) door ondernemers moeten worden ingezet. Daar zal dan ook met de sectoren over worden gesproken.”

De meeste ondernemers hebben wel wat anders aan hun hoofd dan uit te zoeken welke maatregelen ze wanneer moeten doorvoeren, meent Biesheuvel. “De energiekosten rijzen de pan uit, personeelstekorten zijn hoog en coronaschulden moeten worden afbetaald. Er komt veel op ondernemers af en ze hebben niet het gevoel dat er nu een duidelijk plan ligt.”

Opvallend is dat de vakbonden niet de kans hebben gekregen om iets in te brengen. Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV: “We zijn pas gevraagd om mee te praten toen VNO-NCW de sectorplannen al had gepubliceerd. Ik ben hier echt woedend over. Alles is in de sectorplannen gericht op het openhouden van sectoren. De rechten van werknemers, hun veiligheid en gezondheid, komen weer eens achteraan te staan.”

