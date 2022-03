LVR is de grootste in Roermond, maar gedoe over ronselen en stembusfraude maken besturen onzeker

De LVR is tot nu toe twee keer buiten het college van b. en w. gehouden door andere fracties. Dat heeft alles te maken met één figuur: Jos van Rey. Deze oud-wethouder, voormalig VVD-coryfee in het zuiden van het land, is namelijk tot aan de Hoge Raad veroordeeld voor corruptie als wethouder. Ook is hij veroordeeld voor stembusfraude. Van Rey was afgelopen periode raadslid en afgelopen week lijstduwer van LVR. Voor Dré Peters, lijsttrekker van de partij, is het niet ondenkbaar dat Van Rey opnieuw wethouder wordt.

Want Peters denkt dat andere partijen niet om de LVR heen kunnen, nu zij bijna een derde van alle stemmen heeft binnengehaald (31,7 procent, ruim 5 procent meer dan in 2018). Onduidelijk is of de nummer 2 (GroenLinks, 15,9 procent) en de nummer 3 (CDA, 10 procent) daar ook zo over denken.

Onduidelijk is ook welke rol het lopend onderzoek van het OM naar nieuwe signalen van stembusfraude gaat spelen bij de collegevorming. Het OM kwam in actie naar aanleiding van ‘concrete aanwijzingen voor het ronselen van volmachtstemmen’ die binnenkwamen bij burgemeester Donders van Roermond. Het OM doet geen mededelingen over het verloop en de aanpak van het onderzoek, maar heeft wel laten weten dat twee personen inmiddels zijn gehoord.

Het ronselen van stemmen komt weinig voor. Maar in Roermond zijn signalen daarover niet ongewoon, zo lijkt het. In 2014 deed de voorganger van Donders, Peter Cammaert, daar ook al aangifte van. Die aangifte werd uiteindelijk door het OM geseponeerd. De veroordeling van Van Rey geldt daarom ook als redelijk uniek. Het bewijs was in dit geval ook sterk. In 2012 trof de Rijksrecherche in zijn woning een stapel machtigingsformulieren aan.

