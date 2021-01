Lukas gaat dit jaar helemaal niet meer naar school: hij behoort tot de risicogroep

Zo dichtbij, maar toch zo ver weg. Vierhonderd meter is ongeveer de afstand van de voordeur naar zijn school. De lengte van een atletiekbaan, maar Lukas Jansen staat nooit meer in de startblokken. De laatste keer dat hij het kippeneindje aflegde, is alweer drie maanden geleden. Sindsdien zit de leerling van 5 havo in een zelfverkozen isolement. Lukas verschijnt niet meer in de klas, omdat hij tot de risicogroep behoort. Krijgt hij corona, dan zijn de gevolgen waarschijnlijk een stuk groter dan bij zijn leeftijdsgenoten.

Vanaf de straat is het niet te zien, maar het is een drukke boel in huize Jansen. Enkel met gezinsleden, wel te verstaan. Beneden zijn vader en moeder aan het werk, de bovenverdieping is het domein van de vier broers. Om het risico voor Lukas zo laag mogelijk te houden, proberen ze allemaal hun sociale contacten te beperken. Het hele gezin werkt en studeert thuis. Maar ze zitten elkaar niet in de weg, zegt Lukas vanuit zijn kamer aan de achterkant. In elk geval niet op de eerste verdieping. “Ik denk dat mijn ouders beneden nog de meeste last van elkaar hebben.”

Het lot niet tarten

Zoals Lukas zijn er meer kinderen die al vóór de lockdown om gezondheidsredenen thuisbleven. Niet veel, op het Frits Philips zijn ze op één hand te tellen. Sommigen zijn het hele schooljaar nog niet op school verschenen. Lukas (die liever niet in de krant heeft wat hij precies mankeert) heeft het even geprobeerd. Toen de eerste besmetting zich voordeed, en kort daarna de tweede en de derde, wist hij echter genoeg. Hij moest het lot niet tarten. Thuis vernam hij vervolgens hoe corona de weken daarna om zich heen greep. 140 leerlingen, 26 medewerkers. Lukas had op tijd voor zijn gezondheid gekozen.

Op het gemis van zijn vrienden na (“Ik spreek ze online, maar dat vervangt niet het echte contact”), gaat het goed van op afstand. Dat vindt ook zijn mentor Yob van der Woude. “Lukas heeft veel verantwoordelijkheidsgevoel, dat scheelt. Zolang hij er niet ongelukkig van wordt, is er geen noodzaak om de lessen op school te volgen. Voor een leerling met minder motivatie en discipline kan het lastiger zijn.”

Fysieke lessen

Soms vergt de situatie iets extra’s van de school. Van der Woude: “Lukas doet dit jaar eindexamen. Vanaf komende week geven we weer volledig fysieke lessen aan de leerlingen uit het laatste jaar. Die worden in principe niet gestreamd, maar dat zou betekenen dat Lukas niet kan zien wat er in de klas gebeurt. Voor hem gaan zijn docenten het dus wel doen. Ik weet zeker dat Lukas het op deze manier gaat halen. Hij is een goede leerling.”

Want terug naar school gaan, is voorlopig geen optie. Ook niet als enkel de examenleerlingen verschijnen en het dus minder druk is. “Natuurlijk is het risico kleiner als er minder mensen zijn. Maar kleiner dan thuis is het nergens.” De anderhalvemetermaatregel die vanaf deze week ook op middelbare scholen geldt, is evenmin een reden. “Dat had het kabinet veel eerder moeten beslissen. Al kan ik niet inschatten of het de situatie voor mij had veranderd. Ik liep op school toch al rond met het idee dat ik met mijn aanwezigheid risico liep. Bovendien lijkt me de afstand moeilijk te handhaven met alle leerlingen. Soms denk ik erover na of het aantal besmettingen lager was geweest als we het vanaf augustus hadden geprobeerd. Maar niet te lang. Ik kan er toch niets aan veranderen.”

Veilige manier

Het zou zo maar kunnen dat een middag in oktober het laatste moment was dat Lukas zijn middelbare school van binnen zag. Een ongewoon einde, vindt hij zelf ook. “Als ik het zelf inschat, denk ik niet dat ik nog terugkeer. Daarvoor gaan de vaccinaties niet snel genoeg. De toetsen maak ik voorlopig digitaal, dit zou betekenen dat we ook voor mijn eindexamen iets moeten regelen. Jammer, want ik kijk ernaar uit om weer normaal mee te kunnen doen. Maar alleen op een voor mij veilige manier.”

