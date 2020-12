Luisterverhalen: hoe corona meneer De Koning scheidde van zijn vrouw

In de verpleeghuizen kwam dit jaar het leed dat de coronacrisis veroorzaakte misschien nog wel het meest schrijnend naar voren.

Daar werden ouderen van de één op de andere dag gescheiden van hun geliefden, met wie ze soms al decennia alles hadden gedeeld. Zoals Charles de Koning, gepensioneerd huisarts, die plots zijn vrouw Adriana niet meer mocht bezoeken. Verslaggever Rianne Oosterom schreef zijn verhaal op, dat in maart in de krant verscheen.

Ze bleef hem volgen, wat zou uitgroeien tot een vierluik dat tot aan de zomer in Trouw verscheen. Redacteuren Heleen Bastiaanse en Joris Belgers spraken de verhalen speciaal voor kerst voor u in, ze zijn te beluisteren via onderstaande speler of als podcast middels de bekende kanalen.

Deel 1: De man, de verrekijker, zijn vrouw en het gesloten verpleeghuis

Deel 2: Meneer De Koning laat zich vrijwillig opsluiten in het verpleeghuis, om bij zijn vrouw te zijn

Oud-huisarts Koning (83). Beeld Werry Crone

Deel 3: Samen in het verpleeghuis, ook al loopt het ‘arrangement’ nu wel in de papieren

Deel 4: Na twee maanden samen in quarantaine laat meneer De Koning zijn vrouw achter in het verpleeghuis: ‘Ik trek het niet meer’