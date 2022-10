Luidruchtige padelbanen maken omwonenden horendol.

Pok. Pok. Pok. Doffe racketslagen dreunen de tuin van Jos Willems (66) binnen. “En dit valt nog mee”, taxeert ze, turend door de bomen. “In het weekend, als de fanatiekelingen spelen, word je gek van het lawaai.” Bron van ergernis zijn de twee padelbanen van een Wassenaarse tennisclub. Waar eerst geitjes liepen, liggen nu twee felverlichte banen praktisch in haar achtertuin. Ertussen alleen een sloot. “Wij kunnen niet meer van onze tuin genieten.”

Al zes jaar zijn Willems en haar man verwikkeld in rechtszaken en procedures tegen de banen. Ze gingen tot de Raad van State, maar tevergeefs. Nu hebben ze hun zinnen gezet op een handhavingsverzoek en een herziening van de vergunning. Willems is intussen zo allergisch voor het repetitieve ge-pok dat ze haar bed heeft verplaatst naar de voorkant van het huis. De ramen houdt ze maar dicht. In de weekeinden ontvlucht ze soms het huis.

Hoge vlucht

Sinds een paar jaar neemt padel, een kruising tussen tennis en squash, een hoge vlucht. Inmiddels telt Nederland bijna vijftienhonderd banen op ruim vierhonderd locaties. Het merendeel daarvan ligt buiten, doorgaans op tennisparken. Volgens de tennisbond, waar padel onder valt, slaan 190.000 Nederlanders wel eens een balletje in de plexiglazen kooi.

En dat merken omwonenden. Padel mag veel weghebben van tennis, qua decibellen is het andere koek. “Eén padelbaan produceert het geluid van tien tennisbanen”, zegt Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Een landelijk meldpunt, opgericht door omwonenden, heeft klachten ontvangen over bijna vijftig banen. Tegen nog eens zestig geplande banen lopen bezwaarprocedures. Ook natuurorganisaties zijn kritisch, nu menige vogel te pletter vliegt tegen het plexiglas.

Steeds vaker stappen radeloze bewoners naar de rechter. Alleen al Roelofsen is als geluidsdeskundige betrokken bij negen rechtszaken. In Beverwijk en Bennebroek hebben bewoners onlangs gelijk gekregen. Daar mag ’s avonds nog maar tot 20.00 uur worden gespeeld, in plaats van 23.00 uur. In het Belgische Brugge heeft de rechter padel zelfs verboden op zon- en feestdagen.

Spagaat

Gemeenten zitten in een spagaat. Zij gaan alleen over de bouwvergunning, niet over geluidsnormen, dat doen de omgevingsdiensten. Toch is dat geen excuus, vindt Rob Verhaegen. Namens zo’n veertig buren leidt hij het juridisch verzet tegen twee padelbanen in de Haagse Vogelwijk. “De gemeente kan met een zogeheten parapluherziening padel in alle bestemmingsplannen een aparte status geven”, vertelt hij in zijn woonkamer, “net als bijvoorbeeld kleiduifschieten.”

De meeste gemeenten wachten echter nieuwe regelgeving af. Binnenkort presenteren de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Stichting Geluidshinder en de tennisbond een richtlijn. De gepaste afstand tussen padelbanen en woningen verandert van 50 meter, de norm bij tennis, in 160 à 200 meter. “We realiseren ons dat in sommige situaties omwonenden geluidshinder van de padelbanen kunnen ervaren”, zegt een woordvoerder van de tennisbond. Tegelijk zwakt ze het afstandscriterium af. “Dat is maar indicatief.”

Rustmomenten

Behalve met gemeenten hebben bewoners het te stellen met omgevingsdiensten, die ieder hun eigen rekenmethode hanteren. In de regio Haaglanden, waar ook Wassenaar onder valt, beschouwt de omgevingsdienst de seconden tussen elke slag of rally als ‘rustmomenten’ die niet meetellen in de overlast. “Onzin, natuurlijk”, zegt Verhaegen. “Wij hebben de héle tijd last.”

“Kijk.” Willems opent de deur van haar schuur, waar emmers vol met ballen staan. “Dit is alleen van de laatste weken. Ik heb al meer dan duizend ballen uit onze tuin gevist.” De dichtstbijzijnde padelbaan ligt op nog geen 50 meter van hun gevel. Toch is het maar de vraag of de nieuwe richtlijn hier wat gaat uithalen. De tennisclub heeft alweer plannen voor nog eens drie banen, verzucht Willems. “Als we dit van tevoren hadden geweten, waren we hier nooit komen wonen.”

Lees ook:

Staat er straks een padelbaan op het Centre Court van Wimbledon?

De sport padel, die is overgewaaid uit Spanje, groeit explosief. De kracht ervan ligt in zijn toegankelijkheid, zeggen spelers. ‘Na een uurtje les kun je al een leuke partij spelen.’