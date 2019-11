Lossen rugnummers volgens leeftijd het geboortemaandeffect op?

Het zou een leeftijdskwestie zijn geweest. Calvin Stengs (20) maakte vorige week tegen Estland zijn debuut bij het grote Oranje, maar werd in de jeugdteams tot afgelopen seizoen steeds genegeerd. Toen pas kreeg hij zijn eerste selectiebrief voor Jong Oranje.

De spits van AZ moest in zijn jeugd altijd opboksen tegen oudere, vaak stevigere concurrenten. Hij verjaart immers in december. “Ja, het was lastig”, vertelde hij vorige week aan de NOS.

Het blijkt een terugkerend euvel, scouts die jonge talenten over het hoofd zien. Dankzij het geboortemaandeffect komen de oudere talenten in een sportgroep eerder in de selectie van topteams. In het Nederlandse voetbal is de peilmaand januari. Wie zoals Stengs een maand daarvoor is geboren, belandt in een team met allemaal oudere voetballers. De jongsten zitten vaker op de bank en krijgen minder kansen zich te verbeteren.

Waardeoordeel vellen

Onderzoekers Pleun van Ginneken en David Mann van de Vrije Universiteit Amsterdam ontdekten in 2016 een manier om talentscouts bewust te maken van het geboortemaandeffect. Het kan worden geëlimineerd door jeugdspelers rugnummers te laten dragen gerangschikt volgens hun leeftijd: 1 voor de oudste en 11 voor de jongste speler.

Dat systeem pasten de onderzoekers toe op een poule jonge talenten; 25 scouts keken toe om een waardeoordeel te vellen. Een deel van de scouts werd in het ongewisse gelaten, de rest wist dat de rugnummers overeenkwamen met de leeftijd van de spelertjes. In die laatste groep was het verband tussen de leeftijd en talentherkenning verdwenen, schreven de onderzoekers in het Journal of Sports Sciences.

Calvin Stengs kwam dankzij zijn uitzonderlijke voetbalvaardigheden toch in Oranje terecht. Maar we waren hem bijna misgelopen.

