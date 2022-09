Loonakkoord tussen NS en bonden: stakingen afgewend, maar de grote problemen blijven

Treinpersoneel krijgt er in het komende anderhalf jaar eerst 5 procent en daarna 3,45 procent loon bij. Ook krijgen werknemers twee keer een bedrag van duizend euro op hun rekening, in december en in juli. En mocht de inflatie verder uit de bocht vliegen, dan komt er meer geld bovenop. Die nieuwe Cao-afspraken met de NS is voor de vakbonden FNV, CNV en VVMC reden om de aangekondigde nieuwe stakingen op te schorten. De treinen rijden dinsdag en donderdag gewoon.

Daarmee is er een voorlopig einde aan het gesteggel tussen de NS en vakbonden, die zo hoog opliepen dat het spoor meerdere keren werd platgelegd door stakingen. De dreiging van nieuwe (landelijke) onderbrekingen komende week, droeg bij aan de Cao-doorbraak, aldus de bonden.

Vijftien kantjes aan beloften

“Eigenlijk zouden we het weekend vrij nemen, maar met zicht op overeenstemming wilden we toch doorpraten”, zegt CNV-onderhandelaar Jerry Piqué.

“We zijn zeer content dat dit resultaat er nu ligt”, zegt hij zondagmorgen. Na onderhandelingen van zaterdagochtend half elf tot zondagochtend half acht (“de adrenaline giert nog door mijn lijf”) is hij blij dat ze eruit gekomen zijn. “De 8,45 procent loonstijging is twee keer zoveel als het eerste bod dat de NS in juli deed”, zegt Piqué. Verder staan er in de vijftien kantjes aan Cao-tekst beloften van de NS over betere werkomstandigheden voor personeel. Een ‘pool’ van medewerkers die in de late uurtjes en in weekenden kan werken moet een last verlagen bij NS-personeel. Onregelmatige werkuren verstoort de balans tussen werk en privé nu teveel, aldus de sociaal partners.

“Daar moet iets aan gebeuren, maar dat is wel iets van de lange adem”, zegt Piqué. Hij is blij met de opgestelde doelstellingen, voor het verminderen van werkdruk, maar zegt ook dat dit uitwerking vergt. Een recht op verlof van twee dagen voor medewerkers die zware uren draaiden kan een deel van de oplossing zijn. De bonden zijn ook te spreken over het ‘ventiel’ voor inflatie, waarbij het personeel er zo nodig meer geld bijkrijgt als de inflatie verder oploopt. Hoge energiekosten en de ‘onzekere tijden’ geven daar aanleiding toe.

Personeelstekorten

De realiteit is wel dat de NS kampt met personeelstekort. Dus allerlei regelingen versoepelen en flexibiliteit bieden gaat niet zomaar. De NS zijn ‘afhankelijk en kwetsbaar’, staat in het onderhandelingsakkoord. Werkdruk, vergrijzing, personeelstekort spelen de spoorwegen parten. De loonafspraken lossen dat allemaal niet zomaar op. Dat kan ook helemaal niet, erkennen de sociaal partners. De cao bevat daarom ‘eerste stappen’, staat in het akkoord. “Er is veel meer nodig.” Vervolgoverleg en het opstellen van een ‘gezamenlijke agenda’ blijft nodig.

De bonden leggen de Cao-afspraken, waar zij en de NS hun krabbel opgezet hebben, nu voor aan de leden. De achterban kan bepalen of de afspraken voldoende zijn. “Je kunt nooit op de uitkomst vooruitlopen”, zegt Piqué. Toch laat hij doorschemeren dat hij goede hoop heeft op goedkeuring. “Er zijn doorbraken bereikt”, zegt hij. “Meer zat er bij de NS echt niet meer in”, zei zijn FNV-collega Henri Janssen. De bonden leggen het Cao-akkoord ‘neutraal, maar met positieve ondertoon’ voor.

