Longcovidpatiënten zijn het wachten zat en richten zelf een kennisplatform op

Long covid is complex: de klachten verschillen per persoon en een behandelmethode die bij de één effect heeft, doet juist weer niets voor de ander. Naar schatting van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) zijn er 90.000 mensen in Nederland die hun oude leven nog steeds niet kunnen oppakken door de ziekte. Op korte termijn is er nog geen uitzicht op een medicijn. Veel mensen gaan daarom op eigen houtje op zoek naar manieren om van hun klachten af te komen. Om te voorkomen dat deze groep verdwaalt in allerlei alternatieve en niet altijd even betrouwbare behandelmethoden, richtten epidemioloog Joanneke van der Nagel en projectmanager Edo Plantinga het kennisplatform Long Covid Toolkit op.

Op het platform kunnen patiënten hun ervaringen bespreken en delen experts de laatste wetenschappelijke inzichten. Artsen en wetenschappers hebben zich aangesloten bij het initiatief. Ook Diederik Gommers ‘steunt het initiatief van harte’, blijkt uit een persbericht dat de initiatiefnemers rondstuurden.

Wachten op een wondermiddel

Plantinga, net als mede-oprichter Van der Nagel longcovidpatiënt, ging ook zelf op onderzoek uit toen hij na acht maanden nog steeds klachten had. “Ik ben veel gaan lezen over covid en aanverwante ziektebeelden. Zo kwam ik een wetenschappelijk artikel tegen over nicotinepleisters, die zouden helpen. Dat ben ik gaan uitproberen.” De pleisters werkten voor Plantinga, zo goed dat hij ze nog steeds dagelijks gebruikt.

Hij deelde zijn bevindingen destijds op een online platform, waar 150 reacties van andere patiënten op kwamen. “Maar op een gegeven moment werd dat platform opgeheven, dus al die informatie ging verloren. Die ervaringen willen we op dit platform bundelen en combineren met wetenschappelijke inzichten.”

Het is nog wachten op een wondermiddel dat voor iedereen werkt, maar in de tussentijd zijn er wel symptomen die je kunt aanpakken, aldus Plantinga. Het idee is dat er per topic een wetenschappelijke review komt. Alle wetenschappelijke artikelen die over het onderwerp te vinden zijn worden verzameld en bekeken door de experts van het platform. Plantinga: “Kwakzalverij ligt op de loer, daarom ben ik blij om samen met Joanneke te werken; zij is hiervoor opgeleid en kan het kaf van het koren scheiden.”

Druppel op een gloeiende plaat

De initiatiefnemers springen naar eigen zeggen in het gat dat Den Haag open laat. Er gaat veel te weinig geld naar onderzoek, aldus Plantinga. Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport trekt 32 miljoen euro voor de longcovidzorg uit tot en met 2026. Plantinga: “Een druppel op een gloeiende plaat. Om een medicijn uiteindelijk op de markt te krijgen is er echt veel meer geld nodig.” Onderzoekers van het Amsterdam UMC, die met een experimenteel kankermedicijn mogelijk iets op het spoor zijn, gebruiken eigen onderzoeksgeld en werken door in hun vrije tijd. Subsidie voor het onderzoek is er niet, schreef de Volkskrant vorige week.

Hoe ontwrichtend de ziekte ook is, de ernst ervan is nog niet doorgedrongen in de maatschappij, zegt Plantinga. “Je ziet het niet, want mensen zitten thuis. En sociaal gezien weten mensen nog niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Gelukkig wordt er niet meer gezegd dat het tussen de oren zou zitten, daar is de groep patiënten inmiddels ook veel te groot voor.”

De Long Covid Toolkit krijgt niet de uitstraling van een vrijwilligersgroep, zegt Plantinga. Er moet een klinische, wetenschappelijke en patiëntenraad komen. De subsidieaanvraag is ingediend en voorlopig wordt er via crowdfunding geld opgehaald. “De eerste uren zijn vrijwillig, daarna willen we onze mensen kunnen betalen. Per topic zijn ze straks twintig tot dertig uur aan onderzoekstijd kwijt. We zitten nog in een vroeg stadium, maar onze ambities zijn groot.”

Langlopend onderzoek toont aan: long covid verandert je leven en iedereen kan het krijgen

Long covid zit in je hele lijf, zeggen patiënten. Dat geeft onzekerheid omdat er nog steeds geen aantoonbare oorzaak van de klachten te vinden is, blijkt uit het langstlopende onderzoek naar long covid in Nederland.