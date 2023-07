Lombokschat en ander betwist erfgoed terug naar landen van herkomst

De Nederlandse overheid gaat een groot aantal waardevolle objecten teruggeven die in de koloniale tijd uit Indonesië en Sri Lanka zijn meegenomen. Dat maakt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) donderdag bekend. Het gaat om 478 culturele voorwerpen, die nu nog verspreid zijn over verschillende Nederlandse musea.

Hiertoe behoort ook de zogeheten Lombokschat: grote hoeveelheden goud, zilveren munten en edelstenen die door het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) werden buitgemaakt in 1894, ten tijde van de koloniale oorlog op het Indonesische eiland. Van die objecten gaan er 335 terug naar Indonesië.

Zwaard met 138 diamanten

Daarnaast gaan zes objecten terug naar Sri Lanka die ooit toebehoorden aan het koningshuis van Kandy, een stad in het midden van het eiland. Die stukken liggen nu nog in het Rijksmuseum in Amsterdam, en omvatten onder meer een rijkversierd kanon en een zwaard met 138 diamanten.

Alle stukken zijn in of kort na de koloniale tijd ‘onterecht in Nederland beland’, schrijft het ministerie. Van sommige stukken is het overduidelijk dat ze geroofd zijn door Nederlandse soldaten of andere leden van het koloniaal bewind. In andere gevallen is dat minder helder, maar was er wel sprake van ‘onvrijwillig bezitsverlies’, zoals dat in het jargon heet.

Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de PitaMaha-collectie, een verzameling van 132 relatief moderne Balinese kunststukken. Die werden in 1955 in bewaring gegeven aan Nederland, maar zijn vervolgens niet meer aan Indonesië teruggegeven.

‘Historische’ teruggave, maar Indonesië wil meer

Staatssecretaris Uslu noemt de restitutie ‘een historisch moment’. Met de teruggave kunnen de drie landen vooruit gaan kijken, zegt ze. “We starten een periode waarin we intensiever gaan samenwerken met Indonesië en Sri Lanka, bijvoorbeeld op het gebied van collectieonderzoek en uitwisseling van museumprofessionals.”

Het besluit is overigens niet alomvattend: Indonesië claimt bijvoorbeeld ook nog altijd de overblijfselen van de Java-mens, een topstuk in het Leidse museum Naturalis. Een beslissing daarover volgt later, zegt de woordvoerder van Uslu. Datzelfde geldt voor andere voorwerpen zoals de koran van de Indonesische verzetsstrijder Teukoe Oemar.

Musea zelf hielpen bij herkomstonderzoek

Met het besluit komt de staatssecretaris tegemoet aan een langgekoesterde wens van beide landen. Zo vraagt Sri Lanka al sinds de jaren tachtig het eerdergenoemde kanon terug, tot nu toe tevergeefs. Ook Indonesië heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat het bepaalde objecten graag naar het Aziatische land wil terughalen.

Dat de landen nu wel slagen, komt deels door de Nederlandse musea zelf. Zo lieten het Rijksmuseum, Volkenkunde en het Tropenmuseum op eigen initiatief een aantal discutabele collectiestukken tegen het licht houden, in samenwerking met wetenschappers uit de Aziatische landen. Met die herkomstonderzoeken in de hand maakten buitenlandse restitutieverzoeken vervolgens beduidend meer kans van slagen.

Onvoorwaardelijke teruggave, geen eisen aan beheer

Uiteindelijk hakte staatssecretaris Uslu de knoop door, aangezien alle stukken rijksbezit zijn en slechts in bruikleen liggen bij de verschillende musea. Zij volgde daarbij het advies van een onafhankelijke commissie die alle restitutieverzoeken bestudeerde.

De stukken gaan onvoorwaardelijk terug naar het land van herkomst. Dat betekent dat Nederland in principe geen voorwaarden kan stellen aan de teruggave, bijvoorbeeld over hoe en waar de voorwerpen bewaard of geëxposeerd worden.

Sri Lankaans museum bouwt ruimte met klimaatcontrole

In de praktijk wordt er echter driftig overlegd en samengewerkt om de transitie soepel te laten verlopen. Zo bracht een Sri Lankaanse delegatie onlangs een bezoek aan het Rijksmuseum, en gingen de Nederlanders op hun beurt naar het Nationaal Museum in Colombo, waar de stukken komen te liggen.

Dat laatste museum bouwt momenteel een speciale ruimte met klimaatcontrole, zodat de kostbare objecten uit Amsterdam niet verweren. Volgens Sri Lankaanse media moet die kamer in september gereed zijn, en staat de overdracht van de objecten uit het Rijksmuseum gepland voor oktober. Ook het nationaal museum in Jakarta (Indonesië) bereidt zich voor op de komst.

Nederland geeft een groot aantal geroofde of dubieus verkregen erfgoedstukken terug aan Sri Lanka en Indonesië. Aan wat voor objecten moeten we denken?