Lokale samenleving Kampenregelt woning voor statushouders

Kampen is de eerste gemeente waar vluchtelingen met een verblijfsvergunning tijdelijk worden gehuisvest via een maatschappelijk initiatief. In veertig andere gemeenten worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om statushouders te laten wonen in onderkomens die geregeld worden door kerken of andere maatschappelijke organisaties.

Een ouder echtpaar kan een half jaar in Kampen gaan wonen in een seniorenwoning van een particuliere woningstichting voor senioren. Daarna regelt de gemeente, zo is de bedoeling, een permanent huis. Een plaatselijke welzijnsstichting organiseert de sociale begeleiding van de twee vijftig-plussers, vrijwilligers hebben het huis schoongemaakt en ingericht.

Overeenkomst

Maandag ondertekenen de gemeente Kampen en de stichting Algemene Armenstaat een overeenkomst in het kader van het project Thuisgevers. Dit landelijke initiatief is opgezet door de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen, waar kerken en andere verenigingen samen met de gemeente circa 300 Oekraïners hebben opgevangen. Thuisgevers is bedoeld om de 17.000 statushouders die nu in asielzoekerscentra wachten op een woning, versneld huisvesting aan te bieden, zodat er ruimte komt in de azc’s. Het rijk vergoedt de kosten.

De burgemeester van Kampen, Sander de Rouwe (CDA), roept zijn collega’s op zich aan te sluiten. Veel gemeenten, ook Kampen, hebben een achterstand bij hun taak, statushouders te huisvesten. “Overheden praten vooral veel met elkaar over de opvang”, merkt De Rouwe. “Dit project helpt lokale overheden om in contact te komen en te staan met kerken, sportverenigingen en andere organisaties. Daarmee vergroot je het speelveld, en het draagvlak.”

Het betreffende echtpaar in Kampen komt te wonen in een klein complex van de stichting Algemene Armenstaat, een particuliere organisatie die veertig sociale huurwoningen voor ouderen bezit. Voorzitter Teun de Man zegt dat het idee om één van de twee leegstaande huizen beschikbaar te stellen, ‘enorm positief’ is ontvangen; hij heeft van niemand kritiek gehoord dat de stichting eerst mensen uit Kampen aan een woning moet helpen. “De statushouders mogen hier blijven en zij verdienen een plek”, zegt hij. Hij noemt de procedure overzichtelijk, en wijst erop dat het zijn stichting niks kost: de gemeente betaalt de huur en declareert die bij het rijk.

Buiten Kampen hebben zich inmiddels bij de Thuisgevers zestig organisaties gemeld, in veertig gemeenten worden de mogelijkheden onderzocht. Dat is nog ver verwijderd van de grote getallen die de Thuisgevers bij de lancering noemde. Als alles volgens plan verloopt, zouden er wel 8000 a 10000 statushouders aan een tijdelijk huis kunnen worden geholpen.

Obstakels

Woordvoerder Henrica de Vries zou graag willen dat het sneller ging. Maar ze constateert dat er nogal wat ‘obstakels’ zijn: afstemming tussen de partijen kost tijd, bij de gemeente zijn diverse bestuurslagen en afdelingen betrokken, woonruimte moet soms eerst een beetje verbouwd. En in Kampen was het nog niet zo makkelijk statushouders te vinden van boven de vijftig.

De Vries merkt ook dat gemeenten huiverig zijn te garanderen dat zij na een half jaar of maximaal een jaar, permanente woonruimte hebben. In Kampen is een permanent huis ook nog niet zeker: “We werken eraan. Ze mogen erop rekenen dat we klaarstaan”, zegt burgemeester De Rouwe, die ook erkent dat dit uiteindelijk een kwestie is van vertrouwen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) heeft gemeenten al talloze malen opgeroepen te zorgen voor huisvesting. Lokale overheden kunnen eventuele maatregelen van zijn kant maar beter voor zijn, vindt De Rouwe. Hij adviseert ze het ‘enorme onbenutte potentieel’ in de samenleving te gebruiken. “De luxe om nee te blijven zeggen hebben we niet.”

