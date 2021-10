Lokale lockdowns om een corona-uitbraak te bedwingen? Daar voelen de burgemeesters niets voor

Hij zei het nog wat voorzichtig in het interview dat hij gaf aan het Algemeen Dagblad, maar Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemde het nadrukkelijk een optie: opnieuw in lockdown om de weer oplopende coronabesmettingen tegen te gaan. Niet in heel het land tegelijk, maar lokaal, op plaatsen waar de besmettingen snel oplopen, en een aanzienlijk deel van de bevolking niet gevaccineerd is.

Te denken valt dan aan gemeenten in de Biblebelt, zoals Staphorst, waar de besmettingen hoog zijn, en de vaccinatiegraad met 56 procent fors lager ligt dan elders in Nederland. Hetzelfde geldt voor de grote steden, waar in sommige wijken achterblijven met vaccineren, waardoor de verspreiding van het coronavirus er dit najaar weer snel gaat.

Ook sommige andere experts, zoals epidemioloog Arnold Bosman en OMT-lid Menno de Jong spraken in de media over de kansen die een meer lokale aanpak zou bieden. Volgens Bosman is het bijvoorbeeld voordelig als burgemeesters en lokale GGD’en belangrijkere rol gaan spelen, omdat zij de lokale gemeenschap beter kennen en dus beter weten hoe ze steun kunnen krijgen van de bevolking voor aanvullende maatregelen als 1,5 meter afstand houden, testen en ventileren.

Bang voor het 'waterbedeffect’

Moet dan in de ene gemeente de horeca dicht en een mondkapjesplicht, terwijl elders in het land de meeste maatgelen zijn losgelaten? Dat gaat niet gebeuren, zegt Robin Middel, woordvoerder van het ministerie van justitie stellig. Van lokale maatregelen hebben de burgemeesters en het ministerie volgens hem “al lang afscheid genomen.” Middel: “We hebben het vorig jaar natuurlijk wel even geprobeerd, maar de veiligheidsregio's gaven aan dat de opdeling van een klein land als Nederland zodanig complex is dat het niet werkt.”

De burgemeesters zijn bang voor het vaak aangehaalde ‘waterbedeffect’. Als in de ene plaats voor bruiloften een maximum aantal bezoekers geldt, gaan mensen wellicht gewoon in een buurgemeente trouwen. Met als gevolg dat het virus zich alleen maar verder verspreidt.

Nederland is simpelweg te klein voor lokale maatregelen, zo luidt het officiële standpunt van het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's zijn verenigd, nog altijd. Een woordvoerder van dat beraad laat weten dat de burgemeesters bovendien ook denken dat de kans dat maatregelen worden nageleefd ook hoger is, wanneer in heel het land dezelfde maatregelen gelden.

Minister De Jonge pleitte voor regionaal ingrijpen

Opvallend is dat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge op de laatste persconferentie van 13 augustus nog wel sprak over lokaal maatwerk. Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, moet Nederland zoveel mogelijk terug naar normaal. In het geval van een toename van besmettingen moet ‘regionaal of sectoraal’ worden ingegrepen, zo zei hij. “Wat we moeten voorkomen is dat je de hele samenleving last laat hebben van het feit dat een wijk zich beroerd heeft laten vaccineren, of een groep zich beroerd heeft laten vaccineren”, aldus de minister.

Nog geen maand later bleek echter al dat dit makkelijker gezegd was, dan gedaan. Toen in de gemeente Nunspeet (met een gemiddeld lage vaccinatiegraad) de besmettingen begin september snel opliepen, bleek dat de burgemeester zeer terughoudend was om lokaal in te grijpen. In plaats daarvan koos Breunis van de Weerd voor 'de dialoog’, zoals hij zelf zei. Hij stuurde een brief aan zijn inwoners waarin hij hen opriep de coronamaatregelen serieus te nemen.

Dat lijkt nu ook de richting te zijn die de gemeente Staphorst kiest. De gemeente heeft inwoners opgeroepen om elkaar de ruimte te geven, en bij de geringste klachten te gaan testen en de adviezen van de GGD op te volgen. Om dat laatste makkelijker te maken, is een extra pop-up testlocatie geopend.

Dat vast wordt gehouden aan landelijke maatregelen, wil niet zeggen dat de burgemeesters helemaal niet in actie komen. Nog steeds hebben zij de bevoegdheid om vergunningen voor grote evenementen in te trekken, of bij herhaaldelijke overtredingen van de coronaregels bedrijven of horecazaken te sluiten. In Utrecht koos de burgemeester er bijvoorbeeld voor om het restaurant Waku Waku te sluiten, omdat de eigenaren weigerden bezoekers te controleren met behulp van de CoronaCheck-app.

