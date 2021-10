Lockdowns voor ongevaccineerden? Europese corona-aanpak richt zich steeds meer op vaccinweigeraars

Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg strompelt zijn land ‘een pandemie van ongevaccineerden’ in. En daarom zijn drastische maatregelen gerechtvaardigd, vindt hij. In het uiterste geval zal hij een lockdown voor ongevaccineerden afkondigen.

Mensen die niet zijn ingeënt mogen dan alleen om heel specifieke redenen hun huis verlaten. Daarbij zal niet het aantal besmettingen, maar het aantal opnamen op de intensive care leidend zijn. Als 600 bedden op de ic worden gevuld met coronapatiënten, moeten mensen die niet zijn ingeënt thuis blijven.

Verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid

Zijn het er 500, dan kunnen zij niet meer naar hotels of restaurants. Die plekken zullen dan alleen nog toegankelijk zijn voor mensen die gevaccineerd zijn of kunnen bewijzen dat ze het virus al hebben doorgemaakt. “Alle ongevaccineerde mensen moeten zich realiseren dat op hun schouders niet alleen de verantwoordelijkheid rust voor hun eigen gezondheid, maar ook die van andere mensen”, zei Schallenberg vorige week op een persconferentie.

De Oostenrijkse premier lijkt met zijn aankondiging de discussie over maatregelen voor ongevaccineerden ook elders te hebben aangezwengeld. Zo gebruikte minister Hugo de Jonge maandag bijna letterlijk dezelfde woorden als kanselier Schallenberg toen hij zei dat “de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen”.

De minister zei niets te willen uitsluiten, ook niet of “mogelijke maatregelen alleen voor ongevaccineerden kunnen zijn of voor doelgroepen of voor bepaalde regio’s waarin het aantal ongevaccineerden het hoogst is.”

Tot nu toe spitste het vaccinatiedebat in Europa zich vooral toe op maatregelen tegen ongevaccineerde werknemers in bepaalde sectoren. In Frankrijk en Griekenland moet zorgpersoneel zich bijvoorbeeld al verplicht laten vaccineren. Werknemers in die sector die niet zijn ingeënt mogen niet werken en krijgen ook niet betaald. Groot-Brittannië bekijkt op dit moment eveneens of het zorgmedewerkers die niet zijn geprikt beperkingen op kan leggen.

Oproep: blijf vier maanden binnen

Maar in de rest van het openbare leven wordt ongevaccineerden in Europa de toegang vooralsnog niet ontzegd. Al wordt hun leven op sommige plekken wel een stuk lastiger omdat ze verplicht een negatieve test – al dan niet uit eigen zak betaald – moeten kunnen overhandigen.

Met het oplopen van het aantal patiënten op de intensive care zal in Oostenrijk mogelijk dus wel onderscheid gemaakt gaan worden tussen mensen die ‘beschermd’ zijn en mensen die ‘alleen maar negatief testen’, waarschuwde de Oostenrijkse minister van zorg Wolfgang Mückstein. Zo ver is het nog niet, maar nu al 220 Oostenrijkse ic-bedden bezet zijn door corona-patiënten is dit scenario komende winter niet ondenkbaar.

Een scenario dat in Moskou al werkelijkheid is. In de Russische hoofdstad is sinds maandag een lockdown specifiek voor ongevaccineerde zestigplussers van kracht. Burgemeester Segei Sobyanin heeft hen opgeroepen de komende vier maanden binnen te blijven. Vanaf 8 november mogen ze voorlopig ook niet meer gratis met het openbaar vervoer reizen.

Een luchtfoto van een begraafplaats rond Moskou, waar veel nieuwe graven zijn aangelegd tijdens de coronapandemie. Rusland telde maandag het hoogste aantal besmettingen binnen 24 uur sinds het begin van de pandemie. Beeld AP

Rusland volgende week op slot

Met een lockdown alleen voor ongevaccineerden kan het virus onvoldoende worden ingeperkt, denken de Russische autoriteiten. Rusland telde maandag bijna 38.000 nieuwe gevallen, het hoogste aantal besmettingen binnen 24 uur sinds het begin van de pandemie. Op dezelfde dag stierven ruim duizend mensen aan de gevolgen van het virus. Daarom gaat het hele land volgende week op slot en worden werknemers geacht vakantiedagen op te nemen.

En dus krijgen in Moskou ook de inwoners die wel gevaccineerd zijn te maken met beperkingen. Vanwege de ernst van de situatie gaan de maatregelen daar al donderdag in – eerder dan in de rest van het land. Scholen gaan weer dicht en alleen essentiële winkels als supermarkten en apotheken mogen open blijven.

Tot woede van sommige Moskovieten die wel een prik hebben gehaald. Hun geduld met de ongevaccineerden – nog altijd twee derde van de bevolking – raakt op. “Deze lockdown is hun schuld”, foeterde bijvoorbeeld kapper Nikolai Rish in de Moscow Times. “Het is oneerlijk dat wij ons wel hebben laten vaccineren en zij niet. Nu moet ik al mijn klanten afzeggen.”

