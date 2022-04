Lockdowns dwongen sekswerkers de illegaliteit in, met veel geweld tot gevolg

In 2021 maakte 41 procent van de sekswerkers geweld mee, blijkt uit zojuist gepubliceerd onderzoek van het Erasmus MC Rotterdam en SOA Aids Nederland. Met name jonge sekswerkers tussen de 18 en de 24 jaar lopen risico, net als diegenen die niet in Nederland geboren zijn en de sekswerkers die in grote financiële problemen raakten door de covid-maatregelen.

Sekswerkers werd het tijdens de lockdowns verboden hun werk uit te oefenen, ze mochten als laatsten weer aan de slag. Daarbij konden ze niet of nauwelijks aanspraak maken op financiële steun van de overheid. Het leidde ertoe dat meer dan de helft (65 procent) van de sekswerkers in de financiële problemen raakte, ongeveer de helft van hen had geen geld meer voor boodschappen en rekeningen.

Toch naar die nare klant

Dat betekende dat veel mensen toch moesten werken, vaak in risicovolle omstandigheden. “Sekswerkers moesten op andere plekken hun beroep uitoefenen dan normaal en konden geen gebruikmaken van de normale websites waarmee zij werken”, zegt Marielle Kloek, hoofdonderzoeker van het Erasmus MC. “En als je in grote financiële nood zit, neem je die ene klant toch wel aan. Of maak je toch een afspraak op die vervelende plek.”

Omdat sekswerkers hun beroep tijdens de pandemie illegaal uitoefenden, durfden zij veelal geen aangifte te doen van geweld. Slechts 4 procent deed dat. “Zodra sekswerk illegaal wordt gemaakt, verandert de rol van de politie”, zegt Kloek. “Die zorgt niet meer voor veiligheid, maar juist voor een onveilige situatie.” Klanten weten dat, zegt ze.

Zorgen om de toekomst

Het onderzoek laat zich wat haar betreft dan ook lezen als een waarschuwing voor wat er gebeurt als sekswerk verder in de illegaliteit wordt gedrukt. “De afgelopen jaren hebben gemeenten 50 tot 75 procent van de legale werkplekken gesloten”, zegt Kloek.

Met een nieuw wetsvoorstel om sekswerk te reguleren, dat sekswerkers onder andere een vergunningsplicht oplegt, wordt het volgens Kloek nog lastiger om het beroep uit te oefenen. “We weten uit meerdere onderzoeken, ook in andere landen, dat sekswerkers veel meer risico lopen als zij illegaal moeten werken. Ik maak me zorgen om de toekomst van het sekswerk in Nederland.”

Waarschuwen voor enge mannen

Om sekswerkers toch te helpen zo veilig mogelijk te werken, wordt woensdag de website Ugly Mugs NL gelanceerd. Op het platform kunnen sekswerkers elkaar waarschuwen voor gevaarlijke klanten, nieuwe klanten checken en ondersteuning krijgen als ze aangifte willen doen bij de politie.

Daarbij wordt de privacy van sekswerkers en van klanten gewaarborgd, zegt Simone Temming van Soa Aids Nederland en initiatiefnemer van Ugly Mugs. Het platform heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens toestemming gekregen om de lucht in te gaan.

