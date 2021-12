Lockdowndip? Deze ervaringdeskundigen wijzen je op wat lichtpuntjes

De dagen zijn kort, donker en koud. Sporten na werktijd, een bioscoopbezoek en een kerstdiner met veel familie zitten er niet in. Hoe houden we de moed erin?

Alwéér zo’n duffe grijze morgen. Alhoewel u een volle acht uur heeft geslapen, wordt u moe wakker. Lusteloos sleept u zich naar uw thuiswerkplek, om een geïrriteerd mailtje te sturen naar een collega die eigenlijk niets verkeerd heeft gedaan.

Weifelend kijkt u na acht uur zwoegen uit het raam. Een half uurtje zweten op de crosstrainer, dat zou helpen. Of, nog beter, wegzakken in het luie, luxe pluche van een bioscoopstoel. Maar helaas, het is alweer na vijven: sportschool en bios zijn dicht, omwille van corona.

Klinkt herkenbaar? Misschien heeft u last van een winterdip. Die steekt bij zo’n anderhalf miljoen Nederlanders per jaar de kop op, zegt lichttherapie-expert Bianca van der Meulen van zorgverlener PsyQ. Kenmerkend zijn een gevoel van vermoeidheid, veel zin om te slapen en weinig zin in sociaal contact.

Ook somberheid hoort bij zo’n winterdip. Wanneer die gevoelens de overhand krijgen en ieder jaar opduiken, spreken we zelfs van een winterdepressie. Die laatste diagnose kan jaarlijks worden gesteld bij een half miljoen Nederlanders.

Gevoelig voor seizoenswisselingen

Een winterdip of winterdepressie ontstaat door een verstoorde biologische klok, legt Van der Meulen uit. “Die klok werkt op basis van zogenaamde interne en externe Zeitgebers.” Externe Zeitgebers zijn zaken als eettijdstip, de hoeveelheid licht die in onze ogen valt en de mate van beweging. Er zijn ook interne Zeitgebers die onze biologische klok vertellen hoe laat het is, zoals het slaaphormoon melatonine.

Volgens Van der Meulen kan het goed zijn dat corona de ‘winterblues’ verergert of dat meer mensen er last van hebben. “Door coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het thuiswerken, worden de externe Zeitgebers verstoord. Als je gevoelig bent voor seizoenswisselingen, kun je daardoor ernstiger klachten krijgen. En iemand die normaal gesproken alleen een winterdip heeft, maar zijn baan verliest, kan last hebben van een winterdepressie.

De blootstelling aan licht

Ook kinderen kunnen een winterdip hebben, stelde Ybe Meesters, hoofd van de winterdepressie-polikliniek van het universitair medisch centrum in Groningen, vorige week in deze krant. In zijn polikliniek worden mensen behandeld met licht. Die mogen een week lang iedere ochtend drie kwartier in een daglichtbak kijken. Na die week is zeventig tot tachtig procent genezen.

Dat die lichtbehandeling zo goed werkt, werd al ontdekt in de vorige eeuw, aldus Meesters. “Door blootstelling aan licht wordt je biologische klok weer bijgesteld.”

Hou je aan je eigen ritme

De polikliniek was vorig jaar opvallend rustig, volgens Meesters omdat mensen weinig trek hadden in een bezoekje aan het ziekenhuis tijdens corona. Ook Van der Meulen zag toen dat mensen wachtten met hulp zoeken. Ze onderstreept dat bij ernstige klachten dat wel verstandig is. “Er is sprake van een depressie als de klachten veertien dagen of langer aanhouden en andere dingen niet helpen. Als je er niet uitkomt, zoek dan vooral hulp. De GGZ kan zorg op een veilige manier blijven verlenen.”

Ybe Meesters’ poli draait inmiddels weer op volle toeren: zo’n driehonderd mensen worden er behandeld. Toch hoeft niet iedereen die een dipje voelt zich meteen bij Meesters te melden. ’s Ochtends vroeg een wandelingetje maken door het daglicht werkt ook, zegt hij.

Van der Meulen tipt dat het het beste is om ook bij het thuiswerken te proberen om een ritme aan te houden. “Fiets je normaal gesproken naar je werk, fiets dan ook als je thuis blijft ’s ochtends een rondje.”

Beeld Rory Blokzijl

Rory Blokzijl (51) rolt thuis de yogamat uit “Die winterdip is iets van de laatste jaren. Het heeft, denk ik, iets te maken met ouder worden. En ook zeker met de coronapandemie. Zodra het oktober wordt, denk ik al: waar blijft de zomer? “Ik ben begonnen met hot yoga om me beter te voelen. Maar ja, dan sta je met anderen in een verhitte ruimte, dat durfde ik niet meer aan toen corona kwam. Nu doe ik yoga via een YouTube-kanaal, Yoga with Adriene. Heel fijn: je rolt gewoon thuis je yogamatje uit voor een uurtje. Je kiest er dan voor om een moment voor jezelf te hebben, je sluit je af van de kou en alle ellende. “Ook mediteer ik nu via het kanaal Peace of Mindfulness. Daardoor kom je veel positiever in het leven te staan. “Ik ben ook begonnen met vrijwilligerswerk bij een tijdschrift voor de Indische gemeenschap. De Indische cultuur is ook mijn cultuur. Ik krijg zo het gevoel dat ik een bijdrage lever.

Beeld Jorna Postma

Jorna Postma (46) heeft eigen daglicht “Al zo lang ik het me kan herinneren heb ik in de donkere dagen voor kerst minder energie, ik word een soort Scrooge en Gargamel ineen. Ik heb ook adhd. Mensen met die diagnose zijn gevoeliger voor depressies. Overprikkeling met adhd is niet goed, maar door corona heb ik ook last van een zekere mate van onderprikkeling. Veel mensen om je heen, het gezellig hebben met anderen, dat heb ik nodig om me prettig te voelen. “Twee weken geleden heb ik op aanraden van een kennis een daglichtlamp gekocht, gewoon online. Die lamp geeft heel fel wit licht, hij bootst eigenlijk na dat het in de ochtend licht wordt. Als je daar ’s ochtends voor gaat zitten, word je veel sneller wakker. En ’s avonds val je gemakkelijker en beter in slaap. Bovendien is de lamp ringvormig, dus tijdens het thuiswerken zet ik ’m achter mijn scherm. “Ik denk wel dat het werkt. Het kan natuurlijk allemaal placebo zijn, maar ik vind het fijn.”

Beeld Sandy Gortzak

Sandy Gortzak-Weemering (44) bouwde een kerstattractie “Normaal in de winter heb ik wel een lichte dip, maar dit jaar voel ik het helemaal in mijn kern. Die corona helpt niet mee. Van alle leuke dingen weet je niet óf en hoe het doorgaat. En je leest alleen maar negatieve dingen online. Mensen worden echt gemeen naar elkaar. Je wordt er gewoon somber van. “Sinds vorig jaar hebben we een huis met aan de voorkant een tuin. Daar hebben we nu extra uitgepakt met kerstversiering. We hebben rendieren, kerstmannen, een pinguïn zelfs. En natuurlijk verlichting aan het huis en aan het hek. Het maakt dat je je zelf wat beter voelt, en andere mensen ook. Je geeft vrolijkheid door in plaats van somberheid. “Als ik echt een nare dag heb gehad stappen we in de auto, gewoon om een rondje rijden. Kijken naar wat andere mensen voor kerstversiering hebben. Onze tuin is inmiddels een attractie. Mensen nemen hun kinderen mee om het te laten zien.”

