Lockdown raakt retailsector hard. ‘Dit zijn de allerbelangrijkste weken van het jaar voor winkels’

Nog snel even kerstspullen scoren voor het niet meer kan. Het gebeurde vooral massaal in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Daar maakten de zogenoemde centrummanagers zaterdagmiddag melding van grote drukte. In steden als Arnhem, Groningen en Breda varieerde het beeld van ‘Het valt tot nu toe mee’ , via ‘’Drukker dan normaal’ tot ‘Drukker maar beheersbaar’. Een woordvoerder van winkelbranchevereniging INRetail vatte het landelijk beeld als volgt samen: “Wat drukker, goed beheersbaar, in de winkels veilig, in de straten ook en op drukkere kruispunten van de grootste steden rekening houden met elkaar.”

Met het besluit om de zogenoemde niet-essentiële winkels tot minstens 14 januari op slot te doen, wordt een grote sector getroffen. Nederland telt 56.000 van zulke winkels die alles bij elkaar 350.000 werknemers in dienst hebben. Onder de niet essentiële winkels vallen bijvoorbeeld kledingwinkels, meubelzaken en elektronicazaken. Winkels die niet ‘van levensbelang’ zijn, als het ware. Niet voor consumenten, althans. Ondernemers zien dat veelal anders.

‘Onnodige maatregelen’

Wat INRetail betreft had het kabinet moeten kiezen voor ‘intelligentere maatregelen’ dan een totale sluiting: “Dit zijn de allerbelangrijkste weken van het jaar voor winkels. Het draagvlak in de retail voor de maatregelen die rondgaan is nihil. INretail roept het kabinet met klem op de rust te bewaren, duidelijkheid te verschaffen en leiderschap te tonen.” De branchevereniging wijst op de manier waarop andere Europese landen omgaan met het afremmen van het virus: “Die nemen gefaseerde maatregelen en boosteren dag en nacht. “ Tellingen van het aantal passanten leiden bovendien al tot veel minder bewegingen in winkelgebieden, stelt de branche.

“Het is beschamend als onnodige maatregelen worden afgekondigd die ondernemers opnieuw een gigantische klap geven”, vindt INretail. “Straks gaat iedereen in België en Duitsland winkelen, waar alles gewoon open is.” De verenigde winkeliers denken dat het online shoppen onvoldoende oplossingen biedt: “Het online koopkanaal is geen alternatief, want deze is nu al overbelast.”

Lees ook:

Gigantische rijen voor het warenhuis. ‘Het moet wel nu, want straks kan het niet meer’

De zogenoemde niet-essentiële winkels moeten hoogstwaarschijnlijk weer dicht. Dus gingen massa’s klanten nog snel kerstcadeautjes kopen bij De Bijenkorf in Amsterdam.