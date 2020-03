Coronacrisis in Nederland

Live - RIVM: 93 nieuwe sterfgevallen gemeld

Bij ingang Flevoziekenhuis worden bezoekers opgevangen. Zij moeten handen wassen, mondkapjes op en papieren invullen. Beeld BSR Agency

In dit liveblog houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland bij. Lees hier het liveblog van zondag terug. Download de gratis app van Trouw en krijg als eerste een bericht bij belangrijke updates.