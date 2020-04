Liveblog Corona in Nederland

Live - Meer Nederlanders vrezen besmetting met coronavirus, CBS vermoedt hogere sterfte dan eerder gemeld

Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid komen naar buiten na afloop van het crisisberaad van donderdagavond. Beeld BSR Agency

In dit liveblog houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland bij.

