Liveblog Coronacrisis in Nederland

Live - Halsema sluit verdergaande maatregelen niet uit, Natuurmonumenten: ‘Dit is niet meer verantwoord’

Badgasten op het strand van Zandvoort tijdens een zonnige dag. Op grote matrixborden worden de strandgangers gewezen om zich te houden aan de coronamaatregelen. Beeld ANP

Volgens de laatste cijfers zijn 3631 Nederlanders positief getest op het nieuwe coronavirus, van hen zijn 136 overleden. In dit liveblog houden we de ontwikkelingen in Nederland bij. Lees hier het liveblog van zaterdag terug. Download de gratis app van Trouw en krijg als eerste een bericht bij belangrijke updates.