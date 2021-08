Lisa Luster keek een ontsnapte wolf in de ogen: ‘Net een grote hond’

Twee wolven ontsnapten maandag uit hun verblijf in park Amersfoort. Buiten het park komen bezoekers, die drie kwartier werden opgesloten, bij van de schrik.

Bij de ingang van Dierenpark Amersfoort, tussen de bloeiende vlinderstruiken, de houten dranghekjes en de zojuist gearriveerde politieauto’s, kijkt Lisa Luster (28) nog wat bedremmeld voor zich uit. Het was ‘net een heel grote hond’, vertelt ze, die ze in de ogen keek. Ze vond het ‘heel eng’.

Aike Kraaikamp (31), Lisa’s begeleider bij zorginstelling Amerpoort, knikt instemmend. “We zagen ’m langslopen voor hij in de bosjes verdween. We zijn blij om heelhuids buiten te staan.” Luster: “We hebben het een paar uur leuk gehad, maar willen nu vooral gauw naar huis.”

Iedereen naar binnen

Ze zijn niet de enigen die moeten bijkomen van de schrik. Maandagmiddag isoleerden twee wolven zich in het Dierenpark van hun roedel en ontsnapten uit hun verblijf. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk: het verblijf heeft immers hoge hekken, aldus woordvoerder Hylke Steggerda. Dierenverzorgers maanden de bezoekers zo snel mogelijk ergens naar binnen te gaan, bijvoorbeeld een van de restaurants. Ook werd in en rond het park een Burgernet-alert verzonden.

De wolven konden snel worden gevonden en verdoofd, aldus Steggerda, en zijn inmiddels weer in het wolvenverblijf, waaromheen nu extra hekken zijn geplaatst. “Rond kwart voor een was de situatie onder controle. Er is geen paniek uitgebroken. Verder vinden we het vooral uiterst vervelend dat hierdoor een dagje weg van mensen is verpest.”

Alissa Buitendijk, met twee oppaskindjes rond haar benen, is het daar roerend mee eens. “We liepen net op de brug bij het giraffenverblijf, vlakbij de wolven, en dan gebeurt dit. Ik geloofde het eerst niet eens, tot er een hysterische vrouw aankwam die de wolf had gezien. Leuk is anders, de kinderen hadden al lang op bed moeten liggen.”

Vorig jaar waren het chimpansees

Opvallend: dit is het tweede ontsnappingsincident in korte tijd voor het dierenpark. In november vorig jaar wandelden de twee volwassen mannetjeschimpansees Mike en Karibuna zo door een open deur hun apenverblijf uit, waar ze direct tegen de parkbezoekers aanliepen. Omdat chimpansees levensgevaarlijk kunnen zijn, zeker in gestreste toestand, schoten medewerkers de dieren dood.

Een verdoving zou niet afdoende zijn geweest, zo stelde het dierenpark , omdat de werking daarvan pas een kwartier later zou intreden – een conclusie die externe onderzoekers later onderschreven. Desondanks leidde het incident tot veel kritiek van dierenrechtenorganisaties. Het dierenpark noemde het in een interview in De Stentor ‘onbeschrijflijk’ en ‘een traumatische gebeurtenis’.

Volgens woordvoerder Steggerda is de wolvensituatie echter niet te vergelijken met het ‘chimp-incident’, zoals hij het noemt. “Toen ontstond al snel een levensgevaarlijke situatie. Dat was nu niet het geval.” Wel zegt hij zich te kunnen voorstellen dat mensen nu vragen stellen over de veiligheid in het park. “Maar ook na het incident met de chimpansees is geconstateerd dat het park voldoende veilig is.”

Bezoek is weer welkom

Hoewel de pers buiten het park moet blijven – “het verblijf van de wolven is inmiddels toch afgezet, dus er is niets te zien” – zijn bezoekers diezelfde middag nog welkom. Maar de familie Wildermans uit Wijk bij Duurstede houdt het voor gezien. In de laatste vakantieweek zouden ze nog een dagje naar het dierenpark gaan, maar ze kwamen maar tot de apen en de gieren. “We hebben drie kwartier in het restaurant gewacht. Vooral zoon Nick vond het erg spannend, hoe en of ze de wolven wel zouden vangen”, aldus vader. “Nu zijn we er wel klaar mee.” Dan nog maar even schoenen shoppen in Amersfoort.

Dierenpark Amersfoort de hele dag dicht vanwege ontsnapping

DierenPark Amersfoort heeft eerder twee mannelijke chimpansees doodgeschoten na hun ontsnapping.