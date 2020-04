Lintjesregen in coronatijd: een belletje van de burgemeester

Normaal gesproken is het een heuglijk moment: in speciale ceremonies worden voorafgaand aan Koningsdag overal in het land burgers gedecoreerd vanwege hun bijzondere bijdrage aan de maatschappij. Dit jaar moeten de kersverse gedecoreerden het echter doen met een telefoontje, al is het dan van de burgemeester. Als de coronacrisis is bezworen, volgt een ‘echte’ ceremonie in het bijzijn van vrienden, familie en collega’s, belooft het Kapittel voor Civiele Orden, de commissie die over de koninklijke onderscheidingen gaat.

Maar ook dit jaar zijn er weer bijzondere verhalen bij. Neem bijvoorbeeld Martin van Hees uit Spijkenisse, oprichter van de Stichting Gevonden-Verloren. Die stichting zorgde ervoor dat er twee jaar geleden 299 trouwringen weer bij hun eigenaar terecht kwamen. Vorig jaar ging het zelfs nog beter: toen was dat aantal al in juli bereikt.

Ook de Arnhemse Tonnie van den Herik wordt vrijdag in het zonnetje gezet. Sinds 1988 helpt zij dak- en thuisloze stadgenoten op uiteenlopende manieren. Zo zette ze een daklozenvoetbalteam op en verzorgt ze maaltijden met de speciale Smikkelbus. Het leverde haar al de bijnaam ‘moeder van daklozen’ op, nu mag ze zich ook Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Meer gedecoreerden uit Caribisch-Nederland

Veruit de meeste gedecoreerden, 2649 mensen, zijn vanaf vrijdag Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een kleiner aantal, 396 gedecoreerden, krijgt de titel Ridder, 44 worden Officier. Een speciale eer valt dit jaar ten deel aan jurist Michael van Walt van Praag. Hij is vanaf vrijdag Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Van Walt van Praag krijgt de onderscheiding vanwege zijn werk als voorvechter van de rechten van etnische minderheden wereldwijd.

Het merendeel van de gedecoreerden is dit jaar man. Zo’n 35 procent is vrouw. Dat is ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. Het aantal gedecoreerden dat uit Caribisch-Nederland komt, stijgt wel. Vorig jaar waren dat er 35, dit jaar zijn het er 44. Zuid-Holland mag zich dit jaar met 570 gedecoreerden de provincie met de meeste lintjes noemen.

Ook BN’ers worden geridderd. Zo ontvangen volkszanger Jan Smit, acteur Hans Kesting en radio-dj Ad Roland een lintje.

