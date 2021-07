Limburgse boeren hebben enorme schade. Wat gaan verzekeraars vergoeden? ‘Een zaak van de lange adem’

Suikerbieten beschimmelen, aardappelen verrotten, kersen knappen in het water. Ook stallen zijn verwoest, om over landbouwmachines nog maar te zwijgen. “Ja, het ziet er slecht uit”, zegt woordvoerster Astrid Ma van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) met gevoel voor understatement. Het water heeft flink huisgehouden in de Limburgse landbouw.

Na dagen die voortduurden als een oneindige nachtmerrie, maken boeren in Limburg voorzichtig de balans op. Hoe groot is de ravage? Welke schade dekt de verzekering? En wat vergoedt het Rijk? Wat de schade betreft: die bedraagt voor de hele sector minimaal honderd miljoen euro, zei voorzitter Léon Faassen van de LLTB dinsdag.

Zo’n tweehonderd boeren hebben zich met waterschade op hun terrein gemeld bij de vereniging, die inventariseert hoe leden ervoor staan. Het is een begin. De LLTB rekent op honderden reacties meer. De meeste boeren zijn nog helemaal niet toe aan inventariseren, weet Ma. Die zijn nog volop aan het puinruimen, of hebben de akkers nog onder water staan. “Dit wordt een zaak van de lange adem.”

Brede weersverzekering

Er zijn nog veel vragen en onzekerheid. Toch zullen boeren deze dagen tussen al het puinruimen door alvast zoeken naar de papieren voor de brede weersverzekering. Die vergoedt namelijk onder meer waterschade aan gewassen. Mits dat water uit de lucht komt, regen dus.

Als er ten minste 50 millimeter regen valt binnen 24 uur tijd, of 85 millimeter binnen 48 uur, dekt de verzekering schade aan het perceel. Overstromingen die het gevolg zijn van dat noodweer doen er niet toe. Alle schade is gedekt, omdat niet meer te onderscheiden is of de schade ontstaan is door regen of door overstromingen. Dat is prettig voor de regio Zuid-Limburg, waar veel boeren in aanmerking zullen komen voor deze regeling. Vooral de zwaar getroffen fruitteelt is daar gehuisvest. Vruchten zijn weggespoeld of barsten uit elkaar.

Indirecte schade telt niet

Meer naar het midden en noorden van de provincie is minder regen gevallen. Schade aan de vele akkerbouw- (mais, bieten, aardappelen, graan) en groentebedrijven (asperges) hier zijn het gevolg van overstromingen door het noodweer elders. Indirecte schade dus, uitgesloten van de dekking.

Maar: Premier Rutte verklaarde het gebied officieel tot rampgebied, waardoor de wet tegemoetkoming schade bij rampen (wts) in werking treedt en boeren hun schade kunnen verhalen op het Rijk, als de verzekeraar die niet vergoedt. Boeren kunnen opgelucht ademhalen – zou je denken, want zo simpel is het niet.

De precieze invulling is nog onduidelijk, maar de kans bestaat dat landbouwondernemers in bepaalde delen van het landschap niet in aanmerking komen voor de wts-regeling, zegt een overheidswoordvoerder. De vele akkerbouwbedrijven en percelen die zich bevinden in de uiterwaarden van de Maas bijvoorbeeld.

Oogsttijd, dus de schade is immens

Die uiterwaarden gebruikt het Rijk juist om gecontroleerd water doorheen te laten stromen indien nodig, bijvoorbeeld bij veel regenval. Dat gebeurt normaal in de wintermaanden, als boeren geen gewassen verbouwen. Maar nu stonden ze op het punt van oogsten, dus is de schade immens. De LLTB pleit ervoor dat ook deze boeren in aanmerking komen voor de wts-regeling. Het Rijk zou dat niet willen doen, omdat boeren in deze gebieden ook niet in aanmerking komen voor een reguliere verzekering, vanwege de hoge risico’s die de uiterwaarden met zich meebrengen.

De twee gewassenverzekeraars Agriver en Vereinigte Hagel hebben gezamenlijk tot nu zo’n dertig schademeldingen uit Limburg ontvangen. Stilte voor de storm, denkt directeur Jan Schreuder van Vereinigte Hagel. Opvallend is dat honderden boeren zich pas in de laatste twee jaar hebben verzekerd voor noodweer, zegt Schreuder. “De premie is toen omlaag gegaan, maar wat vooral speelt is dat boeren nu pas echt door krijgen, dat we nog wel vaker te maken hebben met dit soort heftig weer.”

Lees ook:

De keermuur in het Limburgse Neer was nét op tijd af. ‘Zonder die muur hadden we nu verdronken land’

Limburgers zijn blij met de Maaswerken, die tijdens het extreem hoge water veel onheil hebben voorkomen.