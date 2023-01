Ligt er een nazi-schat begraven in Ommeren? ‘Onze handen jeuken’

“Ik heb nog geen metaaldetector, maar ik wil er snel eentje kopen en als ik dan de schat vind, dan heb ik mijn metaaldetector meteen terugverdiend”, fantaseert de 12-jarige Roel uit Ommeren, terwijl hij met zijn vriendje Karel een kijkje neemt bij landgoed De Eng. Andere gelukszoekers laten zich zo midden op de dag niet zien. De politie rijdt regelmatig rond en deelt zo nodig waarschuwingen uit.

Op verschillende plekken in de berm en langs de openbare weg zijn kuilen te vinden. Een man uit Drenthe loopt rond met wichelroedes om een spoor te vinden. Er werden afgelopen nacht zelfs een paar kuilen van een meter diep gegraven in de boomgaard van omwonenden, die daar op z’n zachtst gezegd niet blij mee waren.

De schatgravers zijn niet zomaar willekeurig op zoek. Op de jaarlijkse Openbaarheidsdag op 3 januari gaf het Nationaal Archief nieuwe stukken uit de archieven van de overheid vrij. Daar zat een kaart bij met een plattegrond uit de buurt van Ommeren, met daarop aanwijzingen waar een waardevolle schat zou liggen die de Duitsers hier hebben verstopt. “Duitse soldaten zouden sieraden, juwelen, edelstenen, munten en horloges hebben buitgemaakt nadat een bankfiliaal ontplofte in Arnhem”, vertelt Joke Honders. Zij is streekhistoricus en actief bij de Historische Kring Kesteren en omstreken. “De Duitsers namen hun buit mee, maar kwamen hier in de Betuwe in het nauw. Ze zagen de geallieerden oprukken en dachten waarschijnlijk: we moeten de spullen verstoppen en zo veiligstellen.”

Honders had geen idee van de schat of de kaart. “En ik heb toch heel wat mensen hier in de buurt over de oorlog geïnterviewd. Het komt echt als een verrassing.”

Het mag niet, maar mensen graven toch naar de nazischat in Ommeren, waarvan het Nationaal Archief een schatkaart heeft vrijgegeven. Beeld Koen Verheijden

Graven is riskant omdat er regelmatig munitie is gevonden

De gemeente Buren, waar Ommeren onder valt, raadt mensen af om naar de vermeende schat te zoeken. Het is nogal riskant om te graven in een gebied dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog veelvuldig is gebombardeerd en waar munitie is achtergebleven.

Opgetogen lopen Honders en collega-historicus Conny van der Heyden langs de diverse graafsporen. Hun handen jeuken om vandaag zelf de schop in de grond te zetten. “Als je hier niet uit de buurt komt, is het lastig om de oude kaart te interpreteren. De wegen lopen nu anders, er is ruilverkaveling geweest. Wij denken dat mensen op de verkeerde plek zoeken”, zegt Van der Heyden. Ze zouden hier eigenlijk zaterdag met amateurarcheoloog Cees Jan van de Pol op pad gaan. Maar dat doen ze nu toch maar niet. Wel zijn ze hele dag rond landgoed De Eng te vinden. Van der Heyden: “We hopen dat we op een later moment wél toestemming krijgen om op zoek te gaan.”

Ook dorpsbewoner Jacco van Eck komt op zijn fiets even langs. Hij woont in de buurt, maar groeide op landgoed De Eng op. Als iemand de grond goed kent, is hij het wel. “Mijn vader was hier bedrijfsleider. Ik heb er tijdens mijn kinderjaren volop gespeeld, gegraven en geschoffeld. We hebben regelmatig munitie gevonden. Maar kisten met juwelen? Ik geloof niet dat die er liggen.”

Honders en Van der Heyden hebben ook zo hun twijfels. “Waarschijnlijk is de buit al lang geleden weer opgegraven. Maar nu we de kaart hebben, willen we het toch graag uitsluiten.”

Schatkaarten naar een mogelijke nazi-schat in Ommeren in het Nationaal Archief tijdens de jaarlijkse Openbaarheidsdag. Op deze dag worden talrijke archiefstukken openbaar gemaakt. Beeld ANP

Lees ook:

Een zwangere vrouw wordt op haar buik geslagen want daar zit haar ‘moffenbaby’ in

Onderzoeksstukken naar misstanden in interneringskampen zijn na 75 jaar vrijgegeven. Schokkende getuigenverslagen schetsen de oorlogstijd. En er is belangstelling voor een schatkaart uit Ommeren.