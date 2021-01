Ligt de gele meelworm straks op alle Europese borden?

Een klein, beige-achtig beestje is het: de gele meelworm. Misschien niet erg smakelijk om te zien, maar dat doet er voor de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) even niet toe. Die instantie keurde de consumptie van de worm door mensen woensdag goed.

Hoogleraar Arnold van Huis van Wageningen University & Research noemt het ‘een enorme doorbraak'. “Vooral omdat het ook over wormen in poedervorm gaat. Dat kun je namelijk op allerlei manieren toepassen, in brood of proteïnerepen bijvoorbeeld.”

‘Gedoogconstructie’

In Nederland geldt sinds een aantal jaar een ‘gedoogconstructie’ waardoor het eten van meelwormen en andere insecten al langer wordt toegestaan, legt Van Huis uit. Door het oordeel van Efsa kunnen de wormen nu in heel Europa worden gegeten. Dat zorgt voor een grotere afzetmarkt en dus ook potentieel lagere prijzen.

Ook Ton Mohrmann van Protifarm, een bedrijf dat voedingsstoffen uit insecten isoleert, spreekt van een ‘goede nieuwe stap’, al is hij iets voorzichtiger. “Het is één bedrijf dat nu goedkeuring voor één product heeft.” Zijn eigen bedrijf diende als eerste insectenverwerker een dossier in bij Efsa en wacht nog steeds op een oordeel. Mohrmann hoopt daarom dat er nu een verandering in het kijken naar insectenproducten kan ontstaan. “De Efsa raakt nu beter bekend met de materie. Dat vergemakkelijkt de stappen, vooral als het om hetzelfde soort insect gaat.”

Dat Efsa de meelworm veilig acht, komt voor Van Huis niet als een verrassing. “Het gaat om gekweekte insecten, dus je weet precies wat ermee is gebeurd, anders dan wanneer je ze uit het wild eet.” Insecten eten brengt minder risico’s met zich mee dan het eten van dieren, stelt hij. “Ze lijken taxonomisch veel minder op ons dan bijvoorbeeld kippen of varkens. Daardoor zijn wij niet vatbaar voor eventuele virussen die ze bij zich dragen.”

Grote milieuvoordelen

Insecten eten heeft grote voordelen voor het milieu. Dat komt vooral omdat insecten veel minder voer nodig hebben om te groeien: met twee kilo voer kun je al één kilo eetbare sprinkhanen creëren. Mohrmanns bedrijf claimt zelfs op ‘een paar vierkante meter negentigduizend mensen’ van eiwitten te kunnen voorzien. Ook zijn insecten gezond, zegt Van Huis: “Meelwormen bevatten naast eiwitten ook vezels. Het is gewoon een uitstekend product.”

Van Huis is naast wetenschapper ook ervaringsdeskundige: hij eet regelmatig insecten en schreef er zelfs een kookboek over. Is de gele meelworm een beetje te eten? “Eerlijk gezegd vind ik krekels smakelijker. Met meelwormen hangt het er helemaal vanaf wat je ermee doet: als je ze goed kruidt, kunnen ze erg lekker zijn.”

Tom Mohrmann mikt helemaal niet meer op het verkopen van herkenbare insecten. “De producten die supermarkt Jumbo verkocht, zijn daarom geflopt.” Met zijn bedrijf werkt hij aan het isoleren van de eiwitten uit de insecten. “Dat is geen poeder dat naar de bodem van je glas zakt, of iets met pootjes, maar gewoon een gezonde voedingsstof. Pas dan wordt het voor consumenten echt interessant.”

Lees ook:

Minder stikstof dankzij koeienvoer met insecten? Wageningen Universiteit start een proef

Hoe geef je een koe voldoende eiwit zonder dat het dier veel stikstof produceert? Insecten kunnen uitkomst bieden, denkt veevoeronderzoeker Dennis Oonincx.