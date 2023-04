Lieke van Tooren (29) vluchtte uit Soedan. ‘Wie wit was, mocht gaan van het leger’

‘Vanwege spanningen alleen essentiële verplaatsingen.’ Lieke van Tooren (29), medewerker van een Italiaanse hulporganisatie in Soedan, was na anderhalf jaar werk in het land wel gewend aan waarschuwingen op haar telefoon. Maar deze keer - vorige week zaterdag - was het anders. Binnen no-time hoorde ze het geweervuur in haar wijk in de hoofdstad Khartoem, zelfs in haar eigen straat. “Binnen drie uur waren er ook explosies, de ramen stonden te trillen”, zegt ze. “Ik woon op 100 meter van een binnenlands vliegveld, waar slag om werd geleverd. Vliegtuigen gingen in vlammen op.”

Van Tooren barricadeerde de buitenpoort van haar gebouw met een auto. Haar bewaker, door haar organisatie ingehuurd, had ze binnen gevraagd. Samen zaten ze in de gang, de veiligste plek. Zo begonnen negen beangstigende dagen, die eindigden met haar evacuatie zondagavond laat, in een Duits militair toestel.

Projecten om sloppenwijken te beschermen tegen overstroming

Van Tooren is gebiedscoördinator voor projecten in de sloppenwijken van Khartoem. Daar wonen ontheemden uit Zuid-Soedan, die tien jaar geleden zijn gevlucht voor de oorlog daar.

“Mensen wonen nu in tenten van plastic zeil en stokken. Ieder jaar, in de regentijd vanaf juli, worden die huisjes door overstromingen weggevaagd.” Haar organisatie hielp onder andere met de bouw van dammen, en zorg voor schoon drinkwater. Ze was de enige Nederlander in een staf van tien expats en ruim vijftig Soedanezen.

Toen de situatie escaleerde, was haar vriend voor werk in Egypte. Hij kon niet meer terugreizen. Via een whatsappgroep voor haar wijk volgde Van Tooren de opmars van de RSF-militie in de oneven-genummerde straten van haar wijk. “Ik woon in straat 31, en op een bepaald moment hadden ze een basis ingericht in straat 37, drie straten van mij vandaan.

Haar angst was dat de militie ineens binnen zou staan

Ze had een boekenkast voor de glazen deur van haar appartement gezet, en de ramen afgeplakt en met matrassen beschermd. Haar grootste angst was dat militieleden ineens binnen zouden staan. “Ik had mijn vluchttas in de badkamer staan - die op slot kon, en onderdeel was van mijn slaapkamer, die ook op slot kon. Ik had de deur van de voorraadkast open gelaten en wat geld op tafel gelegd, in de hoop dat ze dat zouden meenemen en vertrekken.”

Op dag zes vluchtte ze met een groep naar een veiliger gebied ten zuiden van de stad. “We kwamen langs verschillende niet-officële checkpoints van de RSF. Dan roept ineens iemand: ‘stop, stop!’, en komt er een groep zwaarbewapende jonge jongens aangerend. Steeds moesten we de auto uit en op de grond zitten. Beangstigend.”

Ze bereikten een compound met VN-personeel en twintig Nederlanders. Een dag later volgde een nieuwe reis langs vijftien checkpoints: nu naar de luchtmachtbasis ten noorden van Khartoem, waar de Europese landen burgers gingen evacueren.

‘Wie wit was mocht gaan, van het Soedanese leger’

Op het militaire vliegveld was de situatie chaotisch. “Na Afghanistan was de druk hoog om ook lokaal ambassadepersoneel mee te nemen, maar het Soedanese leger wilde hen soms niet laten gaan. Wie wit was, mocht door - kort door de bocht. De Soedanese man van een Italiaanse werd tegengehouden, net zoals een Soedanese vrouw. Uiteindelijk mochten ze mee - ik denk na druk op hoog niveau.”

Op de bodem van een Duitse Hercules voelde Van Tooren “geen grote euforie, geen groot verdriet. Ik dacht alleen maar: ik zit in het vliegtuig - top. Ik voelde me wel enorm geprivilegieerd. Mijn Soedanese collega’s - die zelf nergens heen konden - zijn volop bezig geweest om ons te helpen daar weg te komen. Zij zitten daar nog. Mijn grootste angst is dat als de evacuaties straks zijn afgerond, het buitenland Soedan uit het oog verliest.”

“Een collega van me - ze is 42 - was acht maanden zwanger, en zou in het ziekenhuis van Khartoem met een keizersnee bevallen. Ik wist: dat kan nu niet meer. We hebben geprobeerd een ambulance te regelen naar een andere stad, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is ze in een auto met veel kussens naar Madani gereisd. Maar ik ben bang dat de zorg, die toch al niet zo goed is, overbelast raakt. Ik maak me enorm zorgen om haar.”

Lees ook:

Waar het geweld in Soedan vandaan komt − en waar het naartoe gaat

De strijd die momenteel woedt in Soedan kent een lange voorgeschiedenis, en kan tot ver over de grenzen gevolgen hebben als de twee strijdende generaals niet inbinden. Maar van een oplossing lijkt vooralsnog geen sprake.