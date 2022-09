Lichamelijk én financieel is dialyseren een energieslurper, weet de familie Leenen

Toen de vrolijke, opgewekte kleuter Lizzy anderhalf jaar geleden ziek werd, dachten haar ouders niet meteen aan een chronische ziekte. Ze moest overgeven en was erg misselijk, misschien had ze een buikvirus of corona. Toen haar klachten niet afnamen maar juist erger werden, kwam Lizzy in het ziekenhuis terecht. “Daar bleek dat haar nieren niet meer werkten”, vertelt vader Maarten Leenen. Het was zo ernstig dat ze op de ic terechtkwam en het bijna niet overleefde.

Wat haar ouders en artsen toen nog niet wisten, is dat Lizzy een zeer zeldzame stofwisselingsziekte heeft. Door een DNA-foutje in haar lever zijn haar nieren volledig verkalkt, waardoor ze niet meer functioneren. Lizzy heeft daardoor zeer waarschijnlijk een levertransplantatie en zeker een niertransplantatie nodig.

Tot het zover is krijgt ze drie uur per dag, zes dagen in de week, hemodialyse in het Radboudumc, waarbij haar bloed wordt gezuiverd van afvalstoffen. Thuis krijgt ze buikdialyse, waarbij het buikvlies overtollig vocht en afvalstoffen filtert. Dat duurt elke nacht zo’n tien uur.

Contract beëindigd

Sinds Lizzy ziek is, heeft ze 24 uur per dag zorg nodig. “Dat kun je niet alleen, dat doen mijn vrouw Corine en ik samen. Ik had een baan als HR-manager bij een bedrijf in Amsterdam, maar in overleg met mijn werkgever is mijn contract beëindigd. Daardoor daalde mijn inkomen met 60 procent”, vertelt Leenen.

Af en toe kan Lizzy een uurtje naar school, vriendinnetjes heeft ze nauwelijks. Het hele gezin, ook zus Faye (12), is veel thuis. Dialyseren is een energieslurper. Lichamelijk, maar ook financieel. Het gezin heeft minder inkomen en veel hogere kosten.

“We reizen elke dag naar het Radboudumc. Twee keer in de maand gaan we naar het AMC in Amsterdam voor een experimenteel medicijn. De reiskostenvergoeding is ondanks de hoge benzineprijs gelijk gebleven. In de zomer hebben we een airco aangeschaft omdat Lizzy misselijk wordt door de hitte. In de winter stoken we meer”, somt Leenen op. Het dialyse-apparaat draait de hele nacht. “Wat dat kost weet ik niet eens. We hebben zonnepanelen maar verbruiken zeker nog 3000 kilowattuur per jaar. En ook voor ons worden de boodschappen duurder, zeker omdat Lizzy zoutarm moet eten.”

Koepelorganisatie Iederen(in) trok aan de bel

Het verhaal van de familie Leenen is een van de vele. Mensen met een chronische ziekte kampen vaak ook met financiële problemen, zeker nu alles duurder wordt. Vorige week trok Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, hierover aan de bel. De Tweede kamer heeft het kabinet gevraagd om te onderzoeken of extra steun voor deze groepen mogelijk is.

“De nood wordt steeds hoger”, vertelt een woordvoerder van de Nierstichting, die ook is aangesloten bij Ieder(in). “Mensen die ziek zijn of die een gezinslid hebben met een chronische ziekte, kunnen minder of niet meer werken. Hun inkomen daalt, maar de kosten stijgen op alle fronten. Wij worden regelmatig benaderd door patiënten die aangeven dat er geen geld is voor gezonde boodschappen of het vervangen van apparaten.”

Het prijsplafond voor energieverbruik dat is aangekondigd door het kabinet helpt chronisch zieken lang niet altijd. Want hun verbruik is vaak een stuk hoger. En een dialyse-apparaat kun je niet zomaar even uitzetten. Als het aan Ieder(in) ligt komt er een gerichte compensatie voor onvermijdbare energiekosten voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Daarnaast zouden regelingen en toeslagen toegankelijker moeten zijn en zou de eigen bijdrage voor chronisch zieken omlaag moeten.

Via de zorgverzekering krijgt de familie Leenen nu een tegemoetkoming in de kosten van 5,78 euro per dag. Dat is naast het persoonsgebonden budget voor de medische zorg. Leenen: “We redden het. Tot het voorjaar zitten we nog goed met ons huidige energiecontract. Maar ik vrees het moment dat dat afloopt of andere prijzen stijgen. Op een gegeven moment zakken we door het ijs.”

