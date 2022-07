Lichaam laatste slachtoffer kano-ongeluk gevonden

Met het warme weer zoeken ook mensen die niet goed kunnen zwemmen verkoeling in het water. De reddingsbrigade maakt zich zorgen, want de afgelopen weken gebeurden daardoor meerdere dodelijke ongelukken. ‘Zonder diploma zou je niet het water in moeten.’

Donderdagmiddag raakte een Duits gezin in de problemen tijdens een kanotocht op het Veluwemeer. De vader en moeder van het gezin werden eerder dood aangetroffen, vrijdagmiddag werd bekend dat ook het lichaam van de 5-jarige dochter is gevonden. Enkel een 7-jarig meisje overleefde het drama, die gisteren werd gevonden op een boei.

In de afgelopen twee weken verdronken zeker negen mensen in Nederlandse binnenwateren. Op verschillende plaatsen in het land keerden mensen niet terug van een duik in een meer of plas. Er kwamen ook toeristen en een asielzoeker om het leven in het water.

De politie zei eerder deze week bij de talkshow Op1 dat het steeds drukker wordt op het water, waardoor de kans op ongelukken toeneemt. Zo kwam er een 49-jarige man om het leven bij een waterscooterongeluk in Friesland.

De reddingsbrigade merkt dat meer mensen in coronatijd zijn begonnen met een vaste ochtendduik, kitesurfen of suppen.

Natuurwateren

Ernst Brokmeier van de Nederlandse Reddingsbrigade denk dat mensen daarom vaker alleen het water in gaan. “In hun enthousiasme vergeten zwemmers dat ze in de natuur zijn”, zegt Brokmeier. “Meren, rivieren en kanalen zijn vaak dieper dan men denkt. En je kunt niet zien wat zich onder water afspeelt.”

De incidenten van de afgelopen weken doen hem pijn, maar het is niet uniek voor de tijd van het jaar. “Door de hitte zoekt men verkoeling, in de zomermaanden verdrinken altijd meer mensen.” Verder valt Brokmeier op dat nog steeds vaak mensen het water in gaan zonder dat ze kunnen zwemmen. “Zij laten zich verleiden door de warmte of de omgeving, maar het is gewoon gevaarlijk.”

Per jaar overlijden ongeveer honderd mensen door verdrinking. In 2020 waren dat er 107, waarvan 30 niet in Nederland woonden. Relatief veel slachtoffers hadden een niet-westerse migratieachtergrond. Aanstaande maandag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend hoeveel mensen er in 2021 overleden. Dat valt samen met de internationale Werelddag ter voorkoming van verdrinking.

Brokmeier van de reddingsbrigade maakt zich ‘best een beetje’ zorgen over het warme weer van de komende tijd. “Alle lifeguards hebben het nieuws over de verdrinkingen gehoord en zullen extra scherp zijn. Toch blijft het grote aantal mensen lastig. We kunnen nooit overal zijn.”

