Levenslang geëist tegen sneltramschutter Gökmen T.

Na een urenlange vertraging vanwege een wrakingsverzoek tegen de rechters, hoort Gökmen T. dan eindelijk de strafeis van het Openbare Ministerie. Het OM beschouwt de verdachte als een uiterst gevaarlijk persoon bij wie het risico groot is dat hij zodra hij op vrije voeten komt zijn daden zou herhalen. En dus klinkt de eis: levenslang.

Zodra dat woord klinkt, breekt de opgebouwde spanning bij de slachtoffers en nabestaanden. Er klinkt een staande ovatie. In een toelichting vertelt het OM dat levenslang betekent dat een veroordeelde na 25 jaar een gratieverzoek kan indienen, maar dat de kans dat deze verdachte gratie zou krijgen erg klein is. Het is dus de beste manier om de samenleving voor altijd te beschermen tegen Gökmen T., zegt de officier van justitie.

Daarmee komt weer een opmerkelijke zittingsdag ten einde. Ditmaal niet zo zeer door misdragingen in de rechtszaal van de verdachte, maar door een onverwacht verzoek van een van de slachtoffers eerder op de middag. In plaats van de verdachte toe te spreken tijdens zijn spreektijd, verzoekt juridisch adviseur van slachtoffer Mustafa plotseling de rechtbank te wraken.

Kwaad bloed

De rechters zouden vooringenomen zijn omdat ze een verzoek om de rechtszaak uit te stellen hebben genegeerd. Mustafa wilde dat de zaak uitgesteld zou worden vanwege een meningsverschil met het OM. Volgens Mustafa heeft de schutter het wapen ook op hem gericht waarop het haperde. Maar volgens het Openbaar Ministerie is dit niet te zien op de camerabeelden. Gökmen T. wordt daarom niet voor poging tot moord op Mustafa vervolgd, maar voor bedreiging.

Uiteindelijk blijkt het wrakingsverzoek een voetnoot in het proces: de wrakingskamer besluit na een paar uur dat het proces met dezelfde rechters door kan. Maar het is wel een voetnoot die door de vertraging en extra onzekerheid veel kwaad bloed zet bij de andere slachtoffers en hun advocaten. “Wie denkt die man dat hij is? Dat het allemaal om hem draait? Superman?”, klinkt het uit de monden van de slachtoffers. “Schandalig” en “dit is heel zuur”. Ook hun advocaten zijn zichtbaar gefrustreerd. “Dit is gewoon zand in de machine strooien”, reageert advocaat Arlette Schijns fel. “Hier zit niemand op te wachten. Dit is echt ten nadele van de slachtoffers.”

De verdachte is al die tijd niet aanwezig in de rechtszaal. Pas als het OM aan het drie uur durende requisitoir begint, wordt ook Gökmen T. binnengebracht. “Hoi, hoi”, roept hij met een grijns om zijn mond de slachtoffers en nabestaanden toe. De uren erna tikt hij bijna voortdurend op de tafel voor hem, zoekt af en toe uitdagend oogcontact met politieagenten, en antwoordt een paar keer met “houd je bek” als de vader van slachtoffer Roos hem woorden toeroept. De rechters en officieren negeren het zoveel mogelijk en laten T. ditmaal zitten tot het einde, als de andere aanwezigen in applaus uitbreken vanwege de geëiste gevangenisstraf.

Terwijl de slachtoffers en nabestaanden klappen, laat Gökmen T. nog een keer van zich horen. Het getik tegen zijn tafel verandert in getrommel, alsof hij met de rest mee probeert te klappen. Het lijkt de aanwezigen nauwelijks meer te deren, ze hebben de strafeis waar ze op hoopten. “Alleen de hoogste straf is genoeg voor dit delict”, zegt advocaat Schijns, die een van de beschoten slachtoffers bijstaat. “Dit is wat mijn cliënt ook wilde.”

