Lesuitval en sluiting: scholen worden zwaar getroffen door deze coronagolf

Crisismanagers, dat is wat schoolleiders op dit moment zijn, zegt Petra van Haren van belangenvereniging AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders). De prachtige plannen voor kwaliteit en een inhaalslag dit jaar staan zwaar onder druk.

De huidige coronagolf treft scholen namelijk bovenmatig, blijkt uit de recente cijfers van het RIVM. Op zich logisch, want scholieren zijn de grootste groep ongevaccineerden, kinderen onder de twaalf worden immers niet eens ingeënt.

Alles hens aan dek

Maar het gevolg is een ravage in de roosters. Dagcijfers zijn er niet, en het werkelijke aantal schoolsluitingen zullen we pas achteraf weten. Het aantal naar huis gestuurde klassen wordt al helemaal niet centraal bijgehouden. Maar dat de nood hoog is, is duidelijk. Her en der in het land zeggen schoolbestuurders dat de roosters nauwelijks of niet rond te krijgen zijn.

Wat daarbij opvalt is het grillige patroon. Terwijl de ene school alle gebruikelijke activiteiten kan laten doorgaan, schrapt de ander uit voorzorg randactiviteiten, moeten hele klassen naar huis of gaat zelfs de school dicht. Deels is dat omdat iedere schoolleider nu eenmaal een eigen risico-inschatting maakt, maar het komt ook voort uit structurele problemen die niet voor iedere school hetzelfde zijn.

Corona is ‘slechts’ de uitvergroting van die structurele problemen. Het lerarentekort legt uiteraard al jaren een grote druk op de scholen. Dat maakt de sector extreem gevoelig voor elke tegenvaller. En die tegenvaller is op het moment heel groot. Scholieren van 10 tot 14 jaar zijn nu de grootste groep nieuwe besmettingen en de vrees is huizenhoog dat het toch al hoge aantal besmette leraren daardoor nog verder zal oplopen.

De flexpool is leeg

Wat paradoxaal genoeg de problemen op sommige scholen verergert is de enorme financiële injectie die het demissionaire kabinet heeft gegeven. De 8,5 miljard euro die dit schooljaar vrijkwam via het Nationaal Programma Onderwijs is voor een groot deel in extra mensen gaan zitten, waardoor die juist nu schaars zijn geworden.

Scholen die geen flexwerkers aan zich hebben weten te binden kijken tegen een compleet lege flexpool aan. Volgens een rondvraag van de Algemene Vereniging van Schoolleiders kan 90 procent van de scholen absoluut geen vervanger meer vinden als een leraar uitvalt.

Bijna 9.000 positieve testen in een week

En uitvallen doen ze. Bijna negenduizend medewerkers in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang werden vorige week positief getest, in het voortgezet onderwijs nog eens een dikke zesduizend. Die mensen laten allemaal een gat achter dat zeer moeilijk te dichten is.

Met zulke cijfers kan het demissionaire kabinet nog zo hard besluiten om scholen te ontzien, in werkelijkheid zullen veel klassen en hele scholen naar huis gestuurd blijven worden als deze golf niet snel wegebt. De mensen om deze leerlingen les te geven zijn er simpelweg niet.

