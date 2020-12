Lesprogramma over varkenshouderij is ‘misleidende reclame’

De klacht betrof een informatieboekje van het collectief van varkenshouders POV. Het boekje maakt deel uit van een lespakket over de Nederlandse varkenshouderij voor basisschoolkinderen. Het boekje vertelt onder meer over het ‘comfort van de kraamstal’, ‘veel speelgoed voor de biggen’ en de ‘bewegingsvrijheid van de zeugen’. De kinderen zien plaatjes van tevreden drinkende biggetjes, waar het vlees van de varkens terechtkomt, en aan het einde staat een quiz.

Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood, noemt het pakket ‘schaamteloze kindermarketing van de varkenssector’ in plaats van correct lesmateriaal. Ook de Reclame Code Commissie (RCC) ziet het als reclame, en oordeelt dat het boekje zo benoemd had moeten worden. De RCC oordeelt dat kinderen op deze manier denken dat ze objectieve informatie krijgen in de vorm van een lespakket, terwijl het gemaakt is door de varkenshouderijbranche.

Te rooskleurig beeld

Het boekje ‘schetst een te rooskleurig beeld van de wijze waarop varkens leven en worden gehouden’, luidt het oordeel van de RCC. Het is niet een ‘verzameling van weetjes’, zoals POV het noemt, maar een ‘aanprijzing van denkbeelden over de varkenshouderij die valt onder de definitie van reclame’. Volgens de Nederlandse Reclame Code is het verplicht om het duidelijk aan te geven als iets reclame is, wat in dit geval niet is gebeurd.

Varkens in Nood vindt dat het boekje de kinderen een te positief beeld over het leven van deze varkens geeft. “Veel van het dierenleed waar wij al jaren tegen strijden wordt in dit ‘lesmateriaal’ zorgvuldig verdraaid of vermeden”, onderstreept Schouten. In werkelijkheid hebben de meeste biggetjes bijvoorbeeld geen speelgoed en is de leefruimte van de zeug en biggen veel minder comfortabel.

De POV heeft op haar eigen website aangegeven geen tijd te hebben om in te gaan op de ‘waslijst aan klachten’ van Varkens in Nood. Ze bestempelt het als een ‘schot hagel, waar simpelweg geen beginnen aan is’. Beide partijen hebben tot begin januari om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

