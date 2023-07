Lerarentekort werpt schaduw over de zomervakantie

Eind deze week is in heel Nederland de zomervakantie ingeluid. Maar hoe de roosters moeten worden gevuld als de zomer voorbij is, valt nog te bezien. De helft van de leraren op basis- en middelbare scholen zegt namelijk dat er op hun school tot zes posities onvervuld zijn. Een op de twintig middelbare scholen heeft zelfs zeven of meer nieuwe collega’s nodig.

De cijfers over onvervulde vacatures in het onderwijs komen uit een rondvraag door De Telegraaf onder 1250 docenten. Ze werden ondervraagd via de app Teacher Tapp, een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen. Die app is gebouwd om enquêtes te kunnen afnemen onder docenten. Onderzoekers kunnen zo zicht krijgen op wat leraren zoal ervaren in hun werk, hoe ze over hun vak denken en wat hun zorgen zijn.

Uit de vragen die via Teacher Tapp over het lerarentekort werden gesteld, bleek dat het probleem overal in Nederland speelt. Zowel in grote steden als in krimpregio’s staan veel vacatures open. Scholen proberen de problemen op te lossen door zzp’ers in te zetten, kortere roosters te maken of onbevoegden voor de klas te zetten.

Ouders zijn bang dat hun kinderen op die manier niet adequaat les krijgen, en ze maken zich zorgen over hoe ze de buitenschoolse opvang moeten regelen. Volgens de Onderwijsraad heeft het lerarentekort de grootste gevolgen voor kwetsbare leerlingen.

