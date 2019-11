Lerarenstaking gaat woensdag toch door, AOb-voorzitter stapt op

Vrijdag werd nog aangekondigd dat de onderwijsstaking van de baan was, nadat het kabinet aankondigde dat het eenmalig 460 miljoen extra uittrekt voor het onderwijs. Dat geld was onder meer bedoeld om het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te bestrijden.

Het schrappen van de staking leidde echter tot veel boze reacties uit het onderwijs. Ze willen toch actie gaan voeren omdat ze het toegezegde geld niet voldoende vinden. Ook binnen de AOb, de grootste onderwijsvakbond, zorgde het voor verdeeldheid. Bondsvoorzitter Liesbeth Verheggen legt nu per direct haar functie neer. Het hoofdbestuur van de AOb heeft respect voor de beslissing van Verheggen. “Het is een heel moeilijke beslissing, maar Liesbeth neemt haar verantwoordelijkheid”, aldus het hoofdbestuur.

Excuses voor de verwarring

De bond meldde zaterdag nog dat de staking niet meer door kon gaan omdat er na het tekenen van het convenant geen juridische grond meer voor was. Maar volgens een woordvoerder van de bond hebben advocaten hier naar gekeken en kan de staking toch door gaan.

“We hebben enorme waardering voor alle collega’s die heel hard werken om de staking tot een groot succes te maken, en we bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring. Wat nodig is, is een structurele investering in onderwijs. We gaan met onze leden in gesprek, te beginnen op de algemene vergadering van maandag.”

De beslissing van de AOb komt nadat vakbond Leraren in Actie wel opriep tot een staking aanstaande woensdag. PO in Actie besloot bovendien een poll te houden bij de achterban. In acht uur tijd kwamen er tienduizend reacties binnen via Facebook, 99 procent verwees het akkoord dat vrijdag gesloten naar de prullenbak.

PO in Actie, de club die al eerder tienduizenden leraren op de been kreeg, is geen vakbond meer, maar beheert nog wel een Facebookpagina en is van plan zich om te vormen tot een zogenoemde beroepsvereninging. In eerste instantie zou die vereniging zich toeleggen op de inhoud van het onderwijs, maar na alle gedoe van dit weekend, overweegt PO in Actie ook weer vakbondstaken op zich te nemen. “De vakbonden, vooral de AOb, hebben goede stappen gezet om beter te luisteren naar de achterban, en niet alleen de overlegtafels op te zoeken, maar het akkoord van afgelopen vrijdag bewijst dat het niet lukt", zegt Jan van de Ven namens PO in Actie.

Lees ook:

Extra miljoenen: geen vrede, wel een bestand met boze leraren

De noodkreet van leraren en schoolbesturen heeft effect gehad. Het kabinet trekt eenmalig 460 miljoen extra uit voor het onderwijs, waarmee de staking van komende week van de baan is.