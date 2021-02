Leraren zijn blij, maar hebben ook vragen over heropening van basisscholen

Maandagochtend zal voor het eerst sinds half december het Treinliedje weer galmen door het centrum van Chaam, het dorp ten zuiden van de lijn Breda-Tilburg dat vooral bekendheid geniet vanwege zijn wielercriterium. Bij het aankomen op basisschool De Driesprong gaan kleuters met hun vader of moeder in de gekleurde coronacirkels op de speelplaats staan. Eén voor één komen de juffen en meesters naar buiten, de kinderen uit de betreffende groep mogen plaatsnemen in een denkbeeldige wagon en zichzelf naar binnen ‘rijden’. Zo blijven de afstandsregels gewaarborgd. Een beproefde methode, weten ze hier uit ervaring.

Ergens vindt Erik Peters het wel een mooie gedachte. De eerste versoepeling die het kabinet doorvoert, komt ten goede aan het onderwijs. Nog eerder dan de afschaffing van de avondklok, mogen kinderen vanaf volgende week weer naar school. Het zegt iets over de prioriteiten. Tegelijkertijd is de directeur van De Driesprong bekend met de twijfel bij een deel van zijn medewerkers. Twijfels die hij op sommige vlakken deelt. “Wij gaan dadelijk voorop in de strijd, dat maakt onzeker. Het besluit is fijn voor de kinderen, maar zorgt er ook voor dat leerkrachten onder druk komen te staan.”

Een duidelijke komma

De Teams-meeting met het personeel gaat op de eerste dag na het weekend vooral hierover. Peters neemt plaats achter zijn laptop en luistert hoe leerkrachten op twee gedachten hinken. Ze zijn in de eerste plaats blij met het nieuws dat ze weer fysiek mogen lesgeven, maar er volgt een duidelijke komma. Want hoe gaat dat in de praktijk? Moeten ze afstand tot de kinderen bewaren? Een mondkapje op? Gaan de gymlessen door? Is er nog ruimte voor individuele zorg? En kan de aula nog dienen als plek waar kinderen samenkomen?

Peters laat vooral zijn medewerkers aan het woord en inventariseert de vragen die leven. Op dit moment heeft hij nog niet overal een antwoord op. Twee leerkrachten worstelen met hun privésituatie, omdat ze thuis iemand hebben die kwetsbaar is. De directeur hoopt maar dat hij kan vertrouwen op de expertise van de beleidsbepalers en hun adviseurs. Deze week zullen richtlijnen volgen, al weet Peters nu al dat zekerheid een utopie is. “De overheid wil dat wij voor de klas gaan staan; het zou mooi zijn als daar wat tegenover staat. Eerder vaccineren geeft natuurlijk veel veiligheid. Ik hoop niet dat leerkrachten met de meute meegaan.”

Discipline van de ouders is groot

Een week voor de heropening is het rustig in De Driesprong. De noodopvang krijgt vandaag zo’n 25 kinderen, voornamelijk uit de lagere groepen. De discipline van ouders is nog groot in Chaam. Meer dan 90 procent van de kinderen volgt de lessen gewoon vanuit huis. Peters: “Ze hebben over het algemeen de ruimte, vaak een eigen kamer. En ouders die gemiddeld genomen betrokken zijn en inhoudelijk hulp kunnen bieden. In de grote stad zal dat soms anders zijn.”

Die ruimte is binnen de school overigens niet volop voorhanden. In de gangen zijn met tape looproutes aangebracht, maar afstand houden tot elkaar is in dit oude gebouw onmogelijk. Die optie kan hier worden weggestreept als potentieel ondersteunende maatregel. Andere maatregelen zijn ook al doorgesijpeld: er komen sneltesten voor leraren en hele klassen moeten bij een besmetting vijf dagen in quarantaine. Het vergt veel flexibiliteit, verwacht Peters. “Wij hebben twee groepen zeven. De ene zal maar drie keer vijf dagen thuis moeten blijven, dan krijgen we nogal wat onderlinge verschillen.”

Aan het einde van de personeelsbespreking overtreft het goede gevoel de aanwezige twijfel. De Driesprong verwelkomt vanaf maandag met frisse moed zijn kinderen. Voor hen is dat ook het beste, weet de directeur. “We moeten er daarom van uitgaan dat het een weloverwogen besluit is. Maar ook onze ogen niet sluiten voor het risico. Wat is Bergschenhoek gebeurde, is hier ook mogelijk.”

