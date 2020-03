Leraren met een hoestje blijven thuis, lege klaslokalen in Noord-Brabant

Het is maandagochtend even improviseren voor ouders van kinderen in Noord-Brabant: in de hele provincie worden klassen naar huis gestuurd omdat leerkrachten ziek thuisblijven. Ze geven gehoor aan het advies aan Brabanders om voorlopig ook bij milde verkoudheidsklachten of hoesten thuis te blijven, om de GGD de kans te geven het nieuwe coronavirus in te dammen.

Bij Xpect Primair, een koepel van 25 basisscholen in Tilburg, hebben zich zo’n 145 van de ruim 700 personeelsleden ziekgemeld. Het overgrote deel daarvan is leerkracht, zegt woordvoerder Tanja Westening.

Het schoolbestuur heeft er met creatieve oplossingen voor gezorgd dat maar 31 klassen naar huis zijn gestuurd. “Dat was heel hard werken. We hebben een crisisteam, dat dagelijks bij elkaar komt. We hebben groepen samengevoegd en zetten directeuren voor de klas”, zegt Westening. Ouders zijn zondag geïnformeerd.

Kinderen met een snotneus thuis

Het is rustig op veel schoolpleinen. Bij basisschool Don Sarto in Tilburg zijn volgens Westening bijvoorbeeld maar 70 van de 182 leerlingen aanwezig. Dat komt niet alleen omdat er drie groepen uitvielen, maar ook omdat ouders hun kinderen met een hoestje of snotneus thuishielden.

Op de zeventien basisscholen van de stichting Tangent in de regio Tilburg zijn alles bij elkaar 26 groepen naar huis gestuurd. De hoogste uitval is er op basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot: zes van de achttien groepen. “We laten het onderwijs met veel kunst en vliegwerk doorgaan”, zegt Marcel van den Hoven, voorzitter van Tangent. “Dat betekent: directeuren, adjuncten, intern begeleiders, iedereen met een onderwijsbevoegdheid staat voor de klas.”

Hoe lang dat vol te houden is? “Geen idee, daar heb ik echt geen antwoord op”, zegt Westening. “De tijd zal het leren”, zegt Van den Hoven. “We moeten het van dag tot dag bekijken, en dagelijks met de ouders communiceren.”

Met ziekteverschijnselen de klas uit

De problemen spelen ook in de rest van de provincie. In Oss krijgen twintig klassen van de 27 scholen van SAAM geen les, meldt Omroep Brabant. En volgens het Eindhovens Dagblad stuurden de 36 scholen van koepel SKPO elk gemiddeld twee klassen naar huis.

Ook op middelbare scholen vallen veel lessen uit. Sommige middelbare scholen waarschuwen dat kinderen met ziekteverschijnselen uit de klas zullen worden gehaald.

De scholen zitten nu met de gebakken peren. Vinden zij het advies van het RIVM niet te streng? “Lastige vraag”, zegt Westening van Xpect Primair. “Ik vind dat we er vertrouwen in moeten hebben dat het RIVM doet wat nodig is in deze situatie.”

