Leidse onderzoeker ontdekt pratende eend

Het is bepaald geen sierlijke kanariepiet. De Australische muskuseend is een wat saai uitziende watervogel met een grijze lob onder zijn kin. Toch kan het dier iets dat weinig andere soorten kunnen: geluiden en zelfs menselijke taal imiteren. Eén individu werd zelfs bijzonder onaardig en maakte zijn verzorger uit voor ‘you bloody fool’, jij verrekte idioot.

De Leidse hoogleraar Carel ten Cate doet al langer onderzoek naar dieren die geluiden imiteren en kwam per toeval op het spoor van de muskuseend. “In een overzichtsartikel werd een opname genoemd van een eend die ‘you bloody foo’ zonder ‘l’ zei.” De opname stamde uit 1987, maar Ten Cate slaagde erin de maker van het fragment op te sporen en zo de authenticiteit te bevestigen.

De scheldende eend bleek geen uitzondering. “Later vond ik ook voorbeelden van muskuseenden die het gekwaak van andere eendensoorten imiteerden. En uit Engeland kwamen berichten van mensen die muskuseenden hadden grootgebracht. Die dieren konden onder andere hun kuchende eigenaar, een briesende pony en een piepende deur nadoen.”

De muskuseend kan zich dus voegen bij een selecte groep soorten die ‘vocaal kan leren’. “Alleen van papegaaien, zangvogels en kolibries is bekend dat ze dat kunnen, net zoals van sommige walvis-, dolfijn- en vleermuizensoorten. Maar mensapen bijvoorbeeld kunnen het niet. De muskuseend heeft bovendien een heel andere hersenstructuur dan zangvogels. Deze ontdekking roept dus weer allerlei vragen op over hoe vocaal leren precies ontstaat.”

