Leidse burgemeester Lenferink: Ik kan nog veel meer verbieden, maar wat heb je eraan?

Het coronavirus moet regionaal worden bestreden, vindt het kabinet. Tot nu toe blijkt het lastig om het virus er via lokale maatregelen onder te krijgen. Waarom lukt dat niet? Is de tijd niet rijp voor strengere maatregelen? Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, voelt daar op dit ­moment niets voor, terwijl het ­aantal coronabesmettingen in de ‘Sleutelstad’ snel toeneemt.

Lang was Leiden een luwte­gebied: de cijfers waren er positief in vergelijking met de steden eromheen. “We waren er trots op dat het zo goed liep”, zegt Lenferink. “Nu heerst bij vrijwel iedereen de angst dat de boel weer op slot moet. Daar krijg ik veel mailtjes over.”

In steden waar het aantal besmettingen toeneemt, is nu de vraag: ­nemen we extra maatregelen? Hoe maakt u als burgemeester die afweging?

“Dat is een lastige, want de besmettingen vinden plaats op plekken waar wij weinig invloed hebben, ­namelijk achter de voordeur. We kunnen mensen niet verbieden om bezoek te ontvangen. In de openbare ruimte en in kroegen gaat het goed in Leiden; dat is niet waar mensen besmet raken. Dan kan ik nog meer gaan gebieden en verbieden, maar de vraag is: wat heb je eraan?

“Wat we wel kunnen doen, is een signaal afgeven en de intrinsieke motivatie vergroten. Een bericht van de burgemeester kan helpen, maar we moeten meer kanalen gebruiken om mensen persoonlijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast kan ik me voorstellen dat het nuttig is om toch een beperkende maatregel te nemen. Niet omdat zo’n maatregel per se effect heeft, maar wel omdat die kan zorgen voor alertheid bij de bevolking. Dat is onderwerp van de gesprekken met het ­kabinet.”

Nieuwe besmettingen vinden met name plaats onder jongeren en dan vooral thuis. Hoe is dat in studentenstad Leiden?

“We zien inderdaad dat er veel ­besmettingen zijn onder studenten. Ik heb geen contact met studentenhuizen, maar wel met de koepelorganisatie van de studentenverenigingen en afzonderlijk met de grote ­studentenverenigingen. Die houden goed toezicht op hun activiteiten. Het is duidelijk dat het grotere aantal besmettingen niet is terug te voeren op de horeca, op de introductietijd bij verenigingen of op de kennis­makingsactiviteiten.”

“Sommige studenten zijn thuis te laks. Er werden de afgelopen maanden te veel huisfeestjes gevierd. De verenigingen nemen hun verantwoordelijkheid; dat moeten de huizen en de individuele studenten ook doen. Ik zie wel dat de alertheid de afgelopen dagen in korte tijd enorm is toegenomen. Men lijkt nu wakker geschud.”

Met de persconferentie op vrijdag is het kabinet weer aan zet. Daarmee lijkt het alsof regio en rijk de hete aardappel van de toegenomen besmettingen steeds aan elkaar doorgeven, zonder dat er maatregelen worden getroffen.

“Ik zie dat niet zo. Welk gebod of verbod hadden we dan moeten instellen? We zien nu al twee weken dat de besmettingen oplopen in de hele regio, vooral onder jongeren. Die jongeren proberen we te bereiken en daar gaan we nog intensiever mee door. De verspreiding verschilt ook sterk per locatie. In Gouda ging het virus rond in de moslimgemeenschap; daar hebben we een signaal afgegeven dat het de verkeerde kant op ging. Dat heeft tot een kentering geleid, zonder dat er een verbod aan te pas is gekomen. Zo’n gerichte benadering werkt heel goed. Wanneer het gros van de problemen achter de voordeur plaatsvindt, moet je het hebben van intrinsieke motivatie en niet van extra regels. Daar ben ik van overtuigd.”

“De rijksoverheid heeft nu de behoefte om iets te doen, dat snap ik. De koppeling tussen probleem en maatregel is alleen ontzettend moeilijk te maken. Landelijk zie je een toename van besmettingen in de horeca, maar in Leiden niet. Daarom is het belangrijk dat er een regionale, praktische aanpak komt, die niet bestaat uit geboden en verboden.”

