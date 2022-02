Leider Anne Frank-onderzoek blijft achter zijn conclusies staan. ‘Dit is een frontale media-aanval’

De leider van het team dat onderzoek deed naar het verraad van Anne Frank haalt hard uit naar critici van het gewraakte boek. Drie weken na de publicatie doet de gepensioneerde FBI-rechercheur Vince Pankoke zijn beklag op de website van het team.

Volgens Pankoke is er de afgelopen weken slechts één kant van het verhaal belicht, namelijk die van de critici. Dat verwijt hij vooral de pers, die ‘ongegronde beschuldigingen’ tegen het onderzoek zou publiceren. Pankoke spreekt van een ‘frontale media-aanval’ en een ‘dubbele standaard’, omdat eerdere onderzoeken naar wie de familie Frank verraden zou hebben veel minder ‘venijnige reacties’ zouden hebben gehad.

Een verstoorde boeklancering

In het boek Het verraad van Anne Frank wordt de Joodse notaris Arnold van den Bergh als ‘meest waarschijnlijke’ verrader aangewezen. Wetenschappers en deskundigen hekelden de afgelopen weken de bewijsvoering van het onderzoeksteam, en de stelligheid waarmee Van den Bergh werd aangewezen.

Pankoke beklaagt zich over het feit dat er bij de onderzoekers geen wederhoor is gevraagd op die kritiek. Hij gaat echter niet in op het feit dat de onderzoekers zelf ervoor kozen pas op een later moment te willen reageren. Pas vorige week sprak de Nederlandse hoofdonderzoeker Pieter van Twisk zich daarover uit, die eveneens sprak van ‘een hetze’.

Ook gaat Pankoke niet in op de strenge embargo-regeling die journalisten gevraagd werd te ondertekenen, als zij op de dag van verschijning van het boek over de bevindingen wilden publiceren. Onder die regeling mochten zij van tevoren de conclusies niet verifiëren bij onafhankelijke experts. Dit om te voorkomen dat de publiciteitscampagne die gepaard ging met de wereldwijde lancering van het boek verstoord zou worden.

Honderdduizend euro subsidie terug

In Nederland heeft uitgeverij Ambo Anthos besloten het boek voorlopig niet meer te leveren aan boekhandels. De uitgever is ‘in overleg met de betrokken partijen op welke manier uitlevering hervat kan worden’, zo liet het vorige week weten. Eerder schreef Ambo Anthos al in een brief aan de auteurs van het boek dat ‘een kritischer houding mogelijk was geweest’.

Volgens Pankoke komt de meeste kritiek op het boek vanuit Nederland, en klinkt er in het buitenland juist lof voor het onderzoek. Maar in Duitsland is ook al discussie of de voor 22 maart geplande uitgave van de Duitse vertaling door zal gaan. De Duitse uitgever liet naar aanleiding van de kritiek op het boek in een verklaring weten ‘uiterst verantwoordelijk met dit gevoelige onderwerp om te gaan’.

De Amsterdamse wethouder Touria Meliani zei woensdag te bekijken of de 100.000 euro subsidie die de stad aan het onderzoek verleende, teruggevorderd kan worden. Het Amsterdamse college zegt zich te herkennen in het beeld dat er ‘onzorgvuldig en nalatig is omgegaan met het onderzoek en de publicatie en is hiervan geschrokken’.

Het gemeentebestuur liet zich mede overtuigen, zo staat in de raadsbrief, door de lijst van gezaghebbende instellingen en experts die zouden meewerken. De brief wijst erop dat na de publicatie van Het verraad van Anne Frank niet alleen kritiek kwam op de conclusie, maar ook op het feit dat er geen inhoudelijke feedback is gevraagd aan experts en dat de gezaghebbende partijen die genoemd werden in de subsidieaanvraag verklaarden niet of nauwelijks betrokken te zijn geweest bij het onderzoek.

