Leiden wil 25 kinderen uit Griekse kampen opvangen: ‘Wij kunnen dit aan’

Met een oproep aan Nederlandse ­gemeenten willen vluchtelingenorganisaties een coalition of the willing creëren. Griekenland deed in oktober een noodoproep om 2500 alleen reizende kinderen die vastzitten in opvangkampen elders in Europa te herplaatsen. Als genoeg steden hulp aanbieden om samen vijfhonderd tieners op te nemen, moet de regering wel overstag gaan, redeneren Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children.

Donderdagavond was Leiden de eerste die een concreet opvangaanbod deed, maar ook in andere steden wordt achter de schermen druk overlegd. Zo zijn de gemeenteraden in Amsterdam en Den Haag vóór ­opvang van kinderen. De stad Utrecht wil kinderen opnemen, als het kabinet hiertoe besluit. Een positief antwoord op de oproep lijkt eveneens te gaan komen uit Zwolle, Groningen en Tilburg. In Nijmegen is de grootste fractie, GroenLinks, ook voor opvang.

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden. Beeld anp

Waarom wilt u asielkinderen uit Griekse kampen opnemen?

“Leiden is van oudsher een stad van vluchtelingen. Natuurlijk kunnen wij niet alle problemen van de wereld oplossen, maar dat betekent niet dat je kunt wegkijken van een humanitair drama. De aantallen zijn ook heel overzichtelijk. Als Nederland vijfhonderd kinderen opneemt die zonder volwassenen reizen, dan beginnen wij met 25. Het zijn kinderen die in heel slechte omstandigheden zitten. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij hen, samen met de ­vele vrijwilligers in onze stad, op een goede manier kunnen opvangen.’’

Wie is de beroemdste vluchteling van Leiden?

“Het gaat niet om individuen. Dat zijn er hier zo veel geweest. Aan het eind van de zestiende eeuw en in de zeventiende eeuw was de grote meerderheid hier vluchteling. Je kunt zeggen dat de welvaart die wij nu hebben, gebaseerd is op wat zij uit het zuiden meebrachten.”

Hoe is het om als eerste opvang aan te bieden? U, PvdA’er, was sneller dan GroenLinks-steden.

“Het is geen wedstrijdje. Dit is gewoon een signaal. Onze coalitie is breder dan mijn partij, en ook in de raad en in de samenleving is hiervoor draagvlak. We zagen in 2015 bij de migrantencrisis al dat de stad bereid is zich in te zetten.”

Is het niet wat makkelijk om dit aan te bieden? Uiteindelijk beslist het ministerie, en dat kampt met grote problemen, zoals de groeiende wachtlijsten van IND en Coa.

“Ik erken de problemen, maar dat betekent niet dat we niks kunnen doen. Leiden heeft geen asielzoekerscentrum, daarvoor zijn wij te dicht bebouwd. Maar 25 kinderen kunnen we aan. Als wij een oproep doen voor gastgezinnen voor de ­tieners, weet ik zeker dat we er voldoende vinden. Ook heeft de stad mogelijkheden voor hun opleiding en begeleiding.”

Van de jonge asielzoekers zonder ouders in Griekenland is 92 procent jongen. Kan Nederland niet eerst de meisjes ophalen?

“Daar is absoluut iets voor te zeggen. De meisjes zijn extra kwetsbaar en in Leiden zeer welkom. Maar het voelt niet goed om te zeggen dat de ene groep zieliger is dan de andere. Alle kinderen zijn kwetsbaar. Europa moet dit kunnen oplossen.”

U bent burgemeester sinds 2003. Komt de uiterste houdbaarheidsdatum in zicht?

“Met 70 jaar word je eruit geschopt. Ik ben nu 62. Zolang ik het vertrouwen van de mensen heb, blijft dit een heel mooi ambt. Ik ben trots dat Leiden vaak laat zien dat het een groot sociaal hart heeft.”

