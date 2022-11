Leger des Heils: aantal daklozen, vooral jongeren, stijgt schrikbarend

Ten opzichte van vorig jaar klopten 50 procent meer jongeren tussen de 18 en 22 jaar oud voor hulp aan bij het Leger des Heils. Het gaat vaak om jongeren die daarna maandenlang niet konden doorstromen vanwege het tekort aan geschikte woningen.

Volgens cijfers van het CBS halveerde tussen 2016 en 2021 het aantal dak- of thuisloze jongeren. De cijfers van het Leger des Heils, die de eigen registratiecijfers van afgelopen zomer vergelijkt met die van het jaar ervoor, suggereren dat die dalende tendens voorbij is. In absolute cijfers gaat het bij jongeren om een stijging van 108 jongeren. Het totaal aantal daklozen zag het Leger des Heils in een jaar stijgen van 4876 naar 6016.

Voorzitter Harm Slomp van het Leger des Heils noemt de stijging “een schrikbarende constatering”. Vooral omdat de organisatie ervan uitgaat dat het daadwerkelijke aantal dak- en thuislozen hoger ligt dan de cijfers suggereren, omdat de organisatie een beperkt beeld heeft van alle dak- en thuislozen. Zo zijn veel jongeren nog niet in beeld bij het Leger des Heils, omdat de opvang vol zit.

Plekken in de jongerenopvang zijn schaars

Die jongeren die geen plekje kunnen krijgen in de opvang worden namelijk niet opgenomen in de cijfers. Daarnaast is over dakloze jongeren niet veel bekend, omdat deze groep vaak lang op de bank bij kennissen verblijft voordat ze aankloppen bij de opvang, zei de voorzitter van daklozenopvang Valente eerder in een interview met Trouw.

Plekken in de jongerenopvang zijn schaars en blijven vaak maanden bezet. In de grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kan het voorkomen dat een jongere dertien maanden in de opvang woont voordat er een geschikte woning beschikbaar is. Gemiddeld duurt het verblijf ongeveer een jaar, terwijl het Leger des Heils mikt op een maximaal verblijf van drie maanden.

Dat een grotere groep jongeren dit jaar aangewezen is op een tijdelijk verblijf in de maatschappelijke opvang wijt het Leger des Heils aan de abrupte knip tussen de jeugdzorg en volwassenhulp. Na hun achttiende jaar vallen veel dakloze jongeren in een gat, zegt dakloosheidsonderzoeker Nienke Boesveldt. Dat komt niet alleen door verschillen in maatschappelijke hulp, maar ook door een vaak lage gemeentelijke jongerenuitkering.

Bij de soepbus wordt ook het steeds drukker

Maar ook onder andere groepen ziet het Leger des Heils een stijging. Zo wordt het bij de bekende soepbus van het Leger des Heils, waar dak- en thuislozen een warme maaltijd een laagdrempelige hulp kunnen krijgen, steeds drukker. De organisatie hoort veel verhalen over mensen die worstelen met de inflatie en daarom een beroep moeten doen op die laagdrempelige hulp. In de groeiende rijen van de bus zien hulpverleners voornamelijk dakloze arbeidsmigranten.

Met deze cijfers in het achterhoofd maakt het Leger des Heils zich zorgen om de toekomst. Voorzitter Slomp: “De situatie zal niet rooskleuriger worden. We maken ons zorgen over de komende maanden, want onze cijfers zijn van augustus en de ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn daar nog niet eens in meegenomen.”

