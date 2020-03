Lege klaslokalen en kinderdagverblijven: ‘Vertel je ouders dat de school gesloten is vanwege corona’

Kayleigh Smith staat in de ochtendzon naast een kinderwagen. “Deze baby mag niet naar binnen, hij is verkouden”, zegt leidster Smith van het Utrechtse kinderdagverblijf Partou. De vader brengt net het oudere zusje van de baby naar binnen. En daarmee komt het aantal kinderen in de kinderopvang op maandagochtend op twee.

“Het is wel gek hoor, zo leeg”, zegt Daniël Schafrat als hij zijn dochter heeft achtergelaten en met zijn verkouden zoontje weer richting huis loopt. Schafrat zelf heeft geen vitaal beroep, hij werkt vandaag thuis. Maar zijn vrouw is huisarts, waardoor het gezin zelfs in tijden van corona vandaag recht heeft op kinderopvang.

“Maar waarschijnlijk morgen niet meer”, zegt Smith als Schafrat weg is. “Er is nu nog veel onduidelijkheid en dus laten we vandaag nog kinderen toe waarbij een van de ouders een vitaal beroep heeft. Maar bij andere kinderdagverblijven moeten al allebei de ouders een vitaal beroep hebben. Je moet het zelfs aantonen met een werkgeversverklaring.”

Voor niets gekomen

Iets verderop, bij de Parkschool, fietsen in rap tempo twee jongens het schoolplein op. Ze hebben nog niet gehoord dat de scholen gesloten zijn voor alle kinderen waarvan de ouders geen vitaal beroep hebben. Schoolleider Annet Baart vangt ze op. “Ga maar snel naar huis en vertel je ouders dat de school vandaag gesloten is vanwege corona.” Met een grote glimlach pakken de twee jongens die voor niets gekomen zijn weer hun fietsen.

“Vandaag hebben maar zes van de 160 kinderen hier les”, vertelt Baart. Alle leerkrachten zijn er wel. “We gaan werken aan een digitaal programma zodat kinderen vanuit huis via een tablet lessen kunnen volgen.” Voor de kinderen die geen tablet hebben, zoals de twee jongens die net weg fietsen, heeft de school een andere oplossing. “De juf komt straks langs jullie huis en doet nog wat opdrachten door de bus”, roept Baart de jongens na. En dan klinkt de schoolbel en loopt Baart over een leeg plein haar school binnen.

