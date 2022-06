Lege bedden in opvang voor Oekraïners, maar ‘liever te veel dan te weinig’

Het aantal opvangplekken voor Oekraïners is sinds twee maanden weer onder de norm van 50.000 bedden gedaald. Gemeenten bieden vluchtelingen uit dat land op dit moment 47.854 bedden aan, blijkt uit de cijfers van 7 juni. Daarmee halen de gemeenten de leidraad die zij afspraken met het kabinet niet. Dinsdag vroeg staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio’s zich verzamelen, om het aantal beschikbare bedden op te schalen naar 75.000.

Eind vorige week werd de norm van 50.000 wel gehaald. Toen waren er nog 50.596 bedden beschikbaar voor Oekraïners. De opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn veelal tijdelijk en daarom kan het aantal bedden vaak fluctueren, licht een woordvoerder van het ministerie van justitie en veiligheid toe. Zorgen maakt ze zich niet over de daling, omdat het Veiligheidsberaad dinsdag zei bereid te zijn nog 25.000 bedden extra klaar te zetten.

Ook zonder die extra bedden blijven al veel bedden leeg. Dat zijn er op het moment ruim zesduizend. Een deel daarvan wordt regelmatig beslapen door asielzoekers uit het overvolle Ter Apel. Voor hen zijn de bedden voor Oekraïners eigenlijk niet bedoeld. Oekraïners worden opgevangen door de gemeenten, gecoördineerd door de veiligheidsregio's. Opvang voor asielzoekers ligt bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa).

Voorbereiding op nieuwe toestroom

Toch opende half mei de crisisnoodopvang in Heerenveen, bedoeld voor opvang voor Oekraïners, haar deuren voor 150 niet-Oekraïense vluchtelingen. Er bleven 50 bedden gereserveerd voor Oekraïners. In de crisisnoodopvang voor Oekraïners in Breda werden vanwege de drukte in Ter Apel 50 bedden aangeboden aan vluchtelingen die in Ter Apel niet terechtkonden.

De woordvoerder van justitie en veiligheid benadrukt dat de opvang voor Oekraïners en de opschaling daarvan losstaat van de reguliere asielopvang. De reden dat het aantal bedden voor Oekraïense vluchtelingen nu wordt opgeschaald heeft volgens de zegsvrouw te maken met voorbereiding op Oekraïners die in de toekomst naar Nederland zouden kunnen komen. Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte het ministerie deze prognose op basis van de Oekraïense vluchtelingenstromen elders in Europa.

Het aantal Oekraïners dat zich inschrijft bij een gemeente stijgt mondjesmaat. In totaal hebben 62.000 van hen dat gedaan. Daarom zijn die extra bedden wel nodig, denkt de woordvoerder van de VNG. Omdat maar 41.000 Oekraïners een bed bezetten in de crisisnoodopvang, verblijven er veel mensen in particuliere opvang. “Het lastige met dat soort opvang is dat je niet weet hoe stabiel het is, hoe lang mensen daar kunnen blijven.” De VNG-zegsman zegt dat het belangrijk is dat er bij de crisisopvang genoeg capaciteit blijft om die mensen ook op te kunnen vangen, mocht het nodig zijn. “Beter te hoog ingeschat dan te laag.”

