Legde Willem III zijn eigen vader om? Journalist Frans Peeters weet bijna zeker van wel

Paleis Het Loo, 1849. Blote meisjes dansen op de staatsietrap en kroonprins Willem loopt dronken rond. Als zijn vader, koning Willem II, te midden van het geroezemoes, bovenaan de trap verschijnt, trekt zijn zoon – die over van alles ruzie heeft met zijn oudeheer, van de troonopvolging tot de erfenis – zijn revolver en schiet hem pardoes dood.

Zou het zo gegaan kunnen zijn? Na zeventien jaar onderzoek, met de nodige tussenpozen, denkt journalist Frans Peeters van wel. Of hij er ook een waarschijnlijkheidspercentage op wil plakken? “Ik weet het wel voor 90 procent zeker. Er ís wat gebeurd, er móést iets verhuld worden.”

Over de mogelijke vadermoord zijn altijd geruchten geweest, schrijft Peeters in zijn boek Koningsmoord op Het Loo dat woensdag verschijnt. Maar de officiële lezing is anders: Willem II zou in Tilburg zijn overleden aan een beroerte, enkele dagen na een akelige val op een Rotterdamse marinewerf.

Een dichte kist en een rammelend alibi

In die lezing schiet Peeters, na vele omzwervingen in verschillende archieven, op gedetailleerde wijze gaten. “Waarom mocht niemand de koning zien tijdens zijn zogenaamde doodsstrijd in Tilburg, zelfs zijn vrouw niet? Waarom bleef de kist dicht, terwijl volgens de grondwet de minister van justitie moest controleren dat het om de koning ging?”

En dan nog het alibi dat de kroonprins, de latere koning Willem III, werd toegedicht: hij zou in Schotland verblijven. Volgens Peeters was hij een week vóór de moord op een soiree overzee en werd hij een week later pas weer gezien. “In de tussentijd was hij spoorloos. Hij had beschikking over een oorlogsschip, de Cycloop, waarmee hij mogelijk teruggevaren is.”

Waarom liggen álle logboeken van Nederlandse oorlogsschepen in het Nationaal Archief, maar ontbreken de logboeken van de Cycloop uit het jaar van de moord? Peeters vindt het verdacht. Net als het feit dat journalisten in die tijd structureel vervolgd werden voor majesteitsschennis, maar niet diegenen die schreven over de mogelijke koningsmoord.

Koning Gorilla

En zo is er nog wel meer. Een rammelend verhaal maakt nog geen moord waar, weet Peeters ook. Maar het wordt wel ‘waarschijnlijker’, zegt hij. Want Willem III had een rits aan motieven: zijn vader walgde van zijn losbandige leventje en het feit dat hij afstand wilde doen van de troon.

Daar komt bij dat Willem III geen lieve jongen was. Zijn bijnaam was Koning Gorilla, vanwege zijn opvliegende karakter. Peeters: “Hij had het karakter om een mogelijke moordenaar te zijn. Die man was een psychoot en bij vlagen krankzinnig, blijkt uit eerdere boeken over hem.”

Zijn wreedheid wordt uitgebreid beschreven in diverse primaire bronnen, ook door zijn vrouw Sophie. Peeters: “Hij deed een keer schietproeven op Het Loo en daarbij raakte een jonge officier gewond. De koning keek grijnslachend toe hoe hij daar lag te creperen.”

Een onverschrokken baron

Dat Peeters van de vadermoord overtuigd is geraakt, komt mede door het verhaal van een baron uit Heerenveen waarmee zijn lange zoektocht begon. Deze Homme Eernstma schreef in de jaren negentig een boekje waarin hij de moord op de staatsietrap beschrijft. Het belandde in Peeters’ postvak en liet hem daarna niet meer los.

“Je hebt van die mensen die je altijd bijblijven”, zegt de journalist. “Eernstma was een werkelijk aardige kerel, die niet praatte zoals het hoort. Die echt geloofwaardig was in wat hij vertelde. Zijn moeder ging om met koningin Emma (de tweede echtgenoot van Willem III, red.) en een van haar twee hofdames – er ligt correspondentie in het archief.”

Het verhaal over de moord was volgens de baron geen nieuws, want ‘allang bekend in onze kringen’, vertelde hij Peeters. Een van de twee hofdames van Emma had het zijn moeder verteld. Dat is, schrijft de journalist ‘gezien de sfeer van vertrouwelijkheid die er tussen deze vrouwen heerste, aannemelijk’.

Wat hij wil bereiken met zijn boek over de mogelijke koningsmoord? “Helemaal niets”, zegt Peeters eerlijk. “Ik had er gewoon lol in om de puzzelstukjes te leggen. Uiteindelijk blijft het voor een groot deel giswerk. Ik wilde de zaak graag checken, maar dat kan 173 jaar later natuurlijk niet altijd meer.”

