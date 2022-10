Leeuwarden wil asielzoekers huisvesten naast vliegbasis. ‘Dit is ongeschikt voor oorlogsvluchtelingen’

Met zijn telefoon voor de microfoon laat bewoner Hans de Jong uit Leeuwarden het geluid van een F35-gevechtsvliegtuig horen in de raadszaal. “In het echt is het nog veel luider”, verzekert hij. “Dit is geen geschikte plek voor oorlogsvluchtelingen.”

Veertien omwonenden van de Leeuwarder vliegbasis uitten woensdagavond in een informatieve raadsbijeenkomst hun grote zorg over de geplande bouw van een Regionale Opvang Locatie (ROL) in de Friese hoofdstad, naast het militaire vliegveld. Bewoner Heleen Vreugdenhil overhandigde 170 protesthandtekeningen. Nee, ze zijn zeker niet tegen opvang van asielzoekers, verzekert bewoner Luuk Inberg. “Maar deze plek is ongeschikt”. Jaren lijden omwonenden onder geluidsoverlast, die na de komst van het nieuwe gevechtsvliegtuig de F35 volgens hen alleen maar groter is geworden. De Leeuwarder gemeenteraad drong vorig jaar, na een motie van GroenLinks, aan op een onderzoek naar de gezondheidseffecten van lawaai, geur en uitstoot van vliegtuigen op omwonenden. En dan nu asielzoekers laten wonen naast de landingsbaan?

Het Leeuwarder college wil nu 72 woningen bouwen op een terrein van een vroeger tuincentrum. Daarvan zijn er 45 voor asielzoekers (maximaal 450 mensen). De rest is voor studenten, statushouders en andere woningzoekenden. Het Coa en Vluchtelingenwerk zien de locatie wel zitten. Een woordvoerder van Vluchtelingwerk meent dat opvangplekken ‘keihard nodig zijn’. “Als je moet kiezen tussen buiten slapen of bij een vliegveld, is de keuze snel gemaakt.” Een Coa-woordvoerder verklaart dat de plek buiten de geluidscontouren van de vliegbasis ligt. “Mensen verblijven er ook maar tijdelijk.”

Woningnood en problemen asielopvang

Mensen uit de omgeving zijn hoogst verbaasd, nabij de vliegbasis mocht nooit gebouwd worden. Aanvragen voor een bedrijfswoning (2019) en de bouw van 28 appartementen (2017) werden drie jaar geleden nog geweigerd, weet raadslid Otto van der Galiën van Lijst 058. “Er werd gezegd dat het gebied zich niet leent voor woningbouw en ‘geen hoogwaardig woonklimaat’ had. Bewoners voelen zich nu belazerd.”

Wethouder Hein de Haan (wonen, PvdA) begrijpt dat het ‘zuur’ is voor omwonenden. “Maar we hebben woningen nodig en er is een urgent probleem met de opvang.” En de geluidsoverlast? De Haan: “Woningen isoleren, dat zou kunnen.”

Staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van defensie voorziet echter problemen. Eind juli dit jaar uitte de staatssecretaris bij de gemeente, zijn ‘grote zorgen’ over de geplande woonwijk onder de rook van de vliegbasis. Bezwaar zou volgen, kondigde hij aan. Reden: “Onder de te huisvesten asielzoekers zijn vrijwel zeker mensen die kortgeleden nog in een oorlogsgebied verkeerden. Voor hen kan het horen van jachtvliegtuigen traumatisch zijn.” Die brief legt een bom onder het hele plan, meent Van der Galiën.

De brief van de staatssecretaris werd overigens pas deze week na een Woo-verzoek (Wet open overheid) van omwonenden openbaar. De Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma (CDA) wil nu boter bij de vis, want de ene staatssecretaris wil wel een opvanglocatie naast de vliegbasis en de andere niet. Dus vraagt hij om opheldering bij zowel staatssecretaris Eric van der Burg van justitie en veiligheid als diens collega Van der Maat.

Buma wijst erop dat hij op verzoek van het ene ministerie een opvanglocatie ontwikkelt en het andere ministerie dreigt daartegen bezwaar te maken. “Dat is voor de gemeente in dit kwetsbare proces niet doenlijk”, schrijft Buma. Met andere woorden: Rijk, hak de knoop maar door.

