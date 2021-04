Leeuwarden denkt aan een alternatieve huldiging

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden hoopt dit weekend dat de voetbalclub uit zijn stad wint en promoveert naar de eredivisie. Al zit daar ook een nadeel aan vast. Gezamenlijke feestvreugde. Dat kan niet, in deze tijden. Gaat de politie actief controleren of fans zich aan de coronamaatregelen houden?

Daar is Buma duidelijk over. “Vooraf communiceren wij nooit over hoe we gaan optreden.” Wel wil hij praten over wat er wel mogelijk is als Cambuur straks kampioen wordt. Want vrijdag kan de club de tweede plek en dus promotie zeker stellen, en de week daarop kunnen de Friezen kampioen worden. Of de week daarna, mocht het mis gaan.

Gezamenlijke opdracht

“We hebben donderdagmiddag met Cambuur, supporters en de politie gesproken”, zegt Buma. “Wat wij als gezamenlijke opdracht zien, is iets bedenken om de spelersgroep toch te huldigen, wetende dat de regels beperkingen opleveren. Dat gaan we de komende dagen verkennen. Het is nu nog te vroeg om details te geven.”

De alternatieve huldiging is voor 23 of 30 april. Maar vrijdag dan? “Ik heb opgeroepen om de emotie thuis te kanaliseren”, zegt Buma. “De regels zijn nu eenmaal dat je met twee mensen op straat mag, en niet meer. Daar kan ik verder ook niets aan veranderen.”

In Leeuwarden zijn op verschillende plekken in de stad camera’s opgehangen. Niet ongewoon, zegt Buma. Het Openbaar Ministerie en ik hebben die maatregel vaker toegepast bij grote gebeurtenissen. Op 5 mei bijvoorbeeld, en bij een Black Lives Matter-demonstratie. Dankzij camera’s hoef je niet overal politie neer te zetten. Dat is voor het verloop van de dag ook een voordeel”, zegt Buma die daarmee bedoelt dat minder blauw op straat de feestelijke stemming verhoogt.

De woede van de Cambuurfan zal uitbarsten in ‘een vulkaan van vreugde’ Henk de Jong, trainer van SC Cambuur, zei het al eerder: een volksfeest in Leeuwarden houd je bij promotie en een eventueel kampioenschap niet tegen. Bij geen club is bij supporters het verlangen naar feest zo groot. De vraag is alleen nog waar en hoe dat gebeurt. Supportersgroepen zijn al een geldinzamelingsactie gestart om festiviteiten te financieren en vanuit verschillende hoeken klinkt de oproep de hele stad te behangen met geelblauwe vlaggen, shirts, sjaals en spandoeken. Met een overwinning van koploper Cambuur vrijdagavond op Helmond Sport is promotie naar de eredivisie officieus binnen. Met de grote voorsprong op naaste belager De Graafschap is het daarna een kwestie van tijd tot het kampioenschap in de eerste divisie wordt binnengehaald. Negeren samenscholingsverbod De vraag is nog waar en hoe dat gebeurt. Kort voor de winterstop kwamen honderden fans met veel kabaal bijeen op het plein voor het stadion om de koppositie te vieren. Het samenscholings- en vuurwerkverbod werden daarbij genegeerd. Spelers en staf verschenen even op het balkon, waarna de supporters huiswaarts keerden. Jordi Mijnheer (25) en Thijs van Beijeren (28), beiden komen al ruim vijftien jaar wekelijks bij Cambuur, verwachten vrijdag hetzelfde scenario. Het zal dan waarschijnlijk om duizenden mensen gaan. “Het is ook de enige manier om in coronatijd succes te delen met de spelers”, zegt Mijnheer. “Dit feest mag niemand ons ontnemen.” Beide mannen zijn echte Leeuwarders. Als trouwe aanhangers van de rauwe volksclub weigeren ze een voet op de grond van aartsvijand Heerenveen te zetten. “Alleen in het uitvak.” De bewoners van de Friese hoofdstad staan bekend om hun cynische aard die zich het best laat vangen als ‘het was niks, het is niks en het zal nooit wat worden’. Maar als Cambuur successen viert, bulkt de stad van trots en trilt die op zijn grondvesten. De laatste keer was dat in 2013, toen ook met Henk de Jong het kampioenschap van de eerste divisie werd behaald. Opgekropte woede De emotie zit dit seizoen nog veel dieper dan voorheen. “We zijn vorig jaar bestolen door de KNVB”, zegt Van Beijeren. “Het kampioenschap kon Cambuur niet meer ontgaan toen de competitie werd afgebroken wegens de coronapandemie. Daardoor liepen we onterecht promotie mis. Die opgekropte woede en frustratie zal uitbarsten in een vulkaan van vreugde.” Mijnheer en Van Beijeren doen geen uitlatingen over de inhoud van de festiviteiten, maar in de wandelgangen wordt geadviseerd de auto vanavond niet op het Cambuurplein te parkeren. Algemeen directeur Ard de Graaf begrijpt het gevoel van de fans. “Hoe je het ook wendt of keert: Leeuwarden zal ontploffen. De liefde voor Cambuur is te groot in deze stad. Het enige wat wij kunnen vragen, is dat ze rekening met elkaar en met de geldende maatregelen houden.” ‘Buitengewoon ingewikkeld’ Samen met de gemeente en een afvaardiging van de supportersverenigingen zat De Graaf gistermiddag nog rond de tafel. Daarbij werd nog maar eens benadrukt dat alle evenementen verboden zijn. “Het is buitengewoon ingewikkeld om het kampioenschap thuis te vieren. Dat kan ik niet eens van de fans vragen, maar ik ga ook niet over de openbare orde in Leeuwarden.” Mijnheer en Van Beijeren hopen dat de orde gehandhaafd blijft. “Onze grootste angst is dat het alleen maar over de ongeregeldheden gaat, terwijl dit misschien wel het beste seizoen uit de clubgeschiedenis is. Laat het daar de komende tijd over gaan.”

Bekerwinst

Van een feestelijke stemming onder supporters is in Amsterdam weinig te merken. Ook al speelt Ajax komende zondag de bekerfinale tegen Vitesse. Maar bekerwinst is voor Ajax-fans een formaliteit. De woordvoerder van burgemeester Femke Halsema, Sebastiaan Meijer, zegt dat bekerwinst of kampioenschap zich laat vergelijken met andere momenten waarop het in de stad druk kan zijn. Meijer doelt onder meer op zonnige dagen in het Vondelpark en de traditionele zondagse demonstraties op het Museumplein.

“Maar”, zo merkt hij op, “supporters zijn andere mensen dan jongeren in het Vondelpark. Toch is in grote lijnen de manier waarop wij werken hetzelfde. Je bereidt je voor op bepaalde scenario’s. Blijft het rustig, of wordt het druk op een paar plekken of juist op veel plekken? Daarnaast kijken we of alleen coronamaatregelen worden overtreden of dat er sprake is van openbare ordeproblemen.”

Middenweg

Volgens Meijer liggen er draaiboeken voor bekerwinst en kampioenschap klaar en zal de politie alert zijn. Sowieso is er in de weekenden in Amsterdam iets meer politie op de been, vanwege de anti-coronademonstraties. “Als het moet, treed je op. Daarbij wil je geen enorme confrontaties. Je moet een middenweg vinden.” Dat deed de politie in Amsterdam de afgelopen weken ook al met de demonstraties, waar zij minder zichtbaar aanwezig waren dan voorheen.

Dan Arnhem. In die stad leeft de bekerfinale enorm, schrijft de club op haar website. 3000 fans zouden naar het stadion kunnen komen om de wedstrijd te bekijken op grote schermen. Maar dat gaat niet door. Te weinig animo. Grote feesten of een huldiging op maandag zullen er vanwege corona niet zijn in Arnhem, zegt een woordvoerder van de club. Althans, niet georganiseerd. “We moeten het op andere manieren vieren”, zegt de woordvoerder, die nog niet weet hoe.

