Leerlingen mogelijk besmet op school, maar maatregelen zijn nog altijd niet nodig

Twee leerlingen in Haarlem en Amersfoort waren deze week vermoedelijk al besmet met het coronavirus, terwijl zij nog op school waren. De leerlinge op het Christelijk Lyceum Haarlem ging donderdag vanwege koorts ziek naar huis, maar was daarvoor al een paar dagen aan het hoesten, bevestigt een woordvoerder van de GGD Kennemerland. Ze zit samen met haar ­familie in thuisisolatie. Het gezin is recent op vakantie in Noord-­Italië geweest.

Vooralsnog kampt verder niemand op de school met gezondheidsklachten die duiden op het ­virus, zegt de woordvoerder. De school blijft open. Pas als leerlingen of docenten beginnen te hoesten, kortademig worden of koorts krijgen, moeten zij thuis blijven. Ook sportverenigingen in de stad hoeven voor wedstrijden dit weekeinde geen voorzorgsmaatregelen te nemen, nu mogelijk meer jongeren zijn besmet met het virus.

De besmette leerling van Het Nieuwe Eemland in Amersfoort, die ook in Noord-Italië is geweest, begon maandagochtend tijdens het eerste lesuur al te hoesten. Kort daarna ging hij naar huis. Ook hij verblijft in thuisisolatie.

Gewoon naar school gaan

De virusuitbraak bereikt ook klaslokalen, maar scholen hoeven nog steeds geen voorzorgsmaat­regelen te nemen, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Kinderen kunnen gewoon naar school en naar kinderdag­verblijven gaan.

Sommige scholen doen van alles om een virusuitbraak te voorkomen, merkt een woordvoerster van Stichting Boor, de vereniging voor het openbaar basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam. “Een school in de stad verbiedt leerlingen en docenten om elkaar een hand te geven. En op een basisschool wassen ze het speelgoed met ontsmettingszeep.”

Scholengemeenschap Pricoh in Drenthe vraagt alle ouders die in risicovolle gebieden zijn geweest om hun kinderen preventief te testen. Op het Coornhert College in Haarlem leefde deze week de vrees dat een zieke leerling besmet was met het coronavirus. Nadat de test negatief was gebleken, stuurde de schoolleiding daarover een brief naar alle ouders. “We willen veel informeren”, zegt rector Neelie Groen.

Volgens een woordvoerder van de PO-Raad, de belangenorgani­satie voor basisscholen, hebben scholen de coronabrieven voor ­ouders al klaarliggen. Ook zijn sommige scholen al bezig met het optuigen van een crisisteam, mocht iemand besmet raken.

