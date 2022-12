Lat voor onderwijs asielkinderen tijdelijk omlaag

Iets is meer dan niets. Met dat uitgangspunt wordt in grote steden als Amsterdam en Den Haag noodonderwijs uit de grond gestampt voor nieuwkomers, onder wie veel asielkinderen die verblijven in tijdelijke noodopvanglocaties en voor wie nu geen plek is. Bij deze tussenvoorzieningen wordt geen volwaardig onderwijs aangeboden, maar kinderen krijgen wel lessen, de kans om met leeftijdsgenoten te socialiseren en vooral een dagritme.

In Amsterdam heeft het stadsbestuur dinsdag groen licht gegeven voor het realiseren van deze afgezwakte vorm van basisonderwijs. De groepen worden in de hoofdstad een ‘tussenvoorziening’ genoemd. Maandag zijn vier van deze groepen al gestart en daar komen er binnenkort meer bij. Het doel is dat er na de kerstvakantie geen wachtlijst meer is voor nieuwkomersleerlingen.

Vanwege het lerarentekort staan er voor deze groepen niet altijd bevoegde leerkrachten. Scholenkoepels hebben mensen geworven die wel bekwaam zijn zoals onderwijsassistenten- en begeleiders, gepensioneerde leraren of mensen die in hun land van herkomst leraar waren. Asielkinderen krijgen les in eigen taal, en daarnaast Nederlandse taalles, rekenen, en er is aandacht voor welzijn, spelen en bewegen. Doel is dat kinderen alsnog zo snel mogelijk doorstromen naar regulier onderwijs voor nieuwkomers.

‘Het moet echt zo kort mogelijk’

In Den Haag hebben deze groepen net een andere naam gekregen: landingsklassen. In deze gemeente worden leerlingen nu benaderd met het doel om de maandag na de kerstvakantie, 10 januari, deze onderwijsvorm te starten. In Den Haag staan 260 kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en arbeidsmigranten op de wachtlijst voor basisonderwijs.

Rebecka Buter is door de stichting De Haagse Scholen aangesteld als ‘kwartiermaker’ voor dit onderwijs. De nieuwe plekken zijn tijdelijk, benadrukt ze. “Het is bij wijze van spreken een goed aangeklede wachtkamer. Kinderen zitten nu in de opvang en trekken zich daar terug. Dat is onwenselijk. Vergeleken met geen onderwijs zijn deze landingsplekken een beter alternatief. Maar het moet echt zo kort mogelijk.”

Gemeenten als Amsterdam en Den Haag lopen met deze afgeslankte onderwijsvorm voor nieuwkomers vooruit op plannen van minister Dennis Wiersma, die onlangs in de Tweede Kamer aangaf dat hij werkt aan een noodoplossing. Wiersma laat weten met meer gemeenten, scholen en de Onderwijsinspectie gesprekken te voeren om nu al ‘passend om te gaan met de omstandigheden.’

Kinderen worden continu verhuisd

De tijdelijke oplossing voor het nieuwkomersonderwijs lijkt mogelijk op de manier waarop met tussenvoorzieningen de grote stroom Oekraïense kinderen hier snel onderwijs is geboden. Deze wet is echter bedoeld in geval van ‘massale toestroom van ontheemden.’ Het is de vraag of daar nu sprake van is.

Volgens Lowan, de organisatie die onderwijs aan nieuwkomers ondersteunt, worden de onderwijsproblemen niet alleen veroorzaakt door de aantallen nieuwkomers en het lerarentekort, maar ook omdat de opvang van asielzoekers niet goed is geregeld en kinderen continu worden verhuisd. Lowan stelt dat de tussenvoorzieningen ‘beter dan niets’ zijn, ‘maar verre van ideaal.’ Lowan waarschuwt ervoor dat deze lagere lat in het onderwijs straks het nieuwe normaal wordt.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer sluit zich bij die kritiek aan. “We moeten realistisch zijn en voor het belang van het kind in de asielopvang kiezen. Als het een keuze tussen niets en iets is, kies ik voor iets. Structuur en ritme is heel belangrijk voor kinderen. Maar deze noodoplossing moet echt tijdelijk zijn”, zegt ze.

Ook Kalverboer benadrukt dat dat het primaire probleem de gebrekkige opvang van asielzoekers is, met heel veel tijdelijke noodlocaties. Die staat goed onderwijs sowieso in de weg.

Lees ook:

Lerarentekort neemt opnieuw toe, vooral in grote steden

De jaarlijkse meting van het lerarentekort in Nederland stemt niet positief: dat is weer toegenomen. Een paar feiten en cijfers op een rij.